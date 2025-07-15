https://ria.ru/20250715/moldavija-2029338463.html

Молдавии нужно задуматься о смене формы правления, считает эксперт

Молдавии нужно задуматься о смене формы правления, считает эксперт - РИА Новости, 15.07.2025

Молдавии нужно задуматься о смене формы правления, считает эксперт

Молдавии нужно задуматься о смене формы правления, чтобы избежать дисбаланса в политической системе, поскольку президент неизбежно будет пытаться расширить свои РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T22:25:00+03:00

2025-07-15T22:25:00+03:00

2025-07-15T22:25:00+03:00

молдавия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

венецианская комиссия

в мире

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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Молдавии нужно задуматься о смене формы правления, чтобы избежать дисбаланса в политической системе, поскольку президент неизбежно будет пытаться расширить свои полномочия, считает бывший молдавский вице-министр юстиции и экс-представитель страны в Венецианской комиссии Николай Ешану. "Нынешняя конституционная модель Молдавии глубоко дисфункциональна и чревата повторяющимися политическими кризисами, это бомба замедленного действия под организацией власти в государстве. Надо обсудить форму правления: либо подлинный парламентаризм, либо президентская республика. Нынешняя модель, представляющая собой нестабильный гибрид, не может продолжаться, она ведет к дисбалансу", - сказал Ешану журналистам. По словам бывшего представителя страны в Венецианской комиссии, президент Молдавии не входит ни в исполнительную, ни в законодательную ветви власти, а его участие в государственном управлении ограничено конституцией. Тем не менее легитимность, полученная в результате народного голосования, создает "определенные ожидания и соблазны", отметил Ешану. "Мы не можем иметь напрямую избранного президента с чрезвычайно сильной политической легитимностью, но с крайне ограниченными полномочиями. История показывает, что президент с таким мандатом неизбежно будет пытаться привлечь к себе полномочия. Проблема носит не теоретический, а практический характер", - заключил эксперт. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, молдавское руководство пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобралось еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в республике было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250715/zapad-2029241339.html

https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020442312.html

молдавия

гагаузия

кишинев

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молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, венецианская комиссия, в мире