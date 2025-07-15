https://ria.ru/20250715/mo-2029181528.html

ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР

ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 15.07.2025

ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР

Беспилотники-камикадзе "Герань-2" уничтожили пункты управления БПЛА и временной дислокации 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:44:00+03:00

2025-07-15T10:44:00+03:00

2025-07-15T10:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Беспилотники-камикадзе "Герань-2" уничтожили пункты управления БПЛА и временной дислокации 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Райское в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Уточняется, что удары и взрывы прогремели в районе частной застройки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, безопасность