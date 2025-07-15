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ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР
ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 15.07.2025
ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР
Беспилотники-камикадзе "Герань-2" уничтожили пункты управления БПЛА и временной дислокации 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:44:00+03:00
2025-07-15T10:44:00+03:00
2025-07-15T10:44:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Беспилотники-камикадзе "Герань-2" уничтожили пункты управления БПЛА и временной дислокации 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Райское в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Уточняется, что удары и взрывы прогремели в районе частной застройки.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР
МО: "Герани" поразили пункты управления БПЛА и временной дислокации ВСУ в ДНР