https://ria.ru/20250715/mishustin--2029258758.html
Мишустин назвал рост пассажиропотока первостепенной задачей авиаотрасли
Мишустин назвал рост пассажиропотока первостепенной задачей авиаотрасли - РИА Новости, 15.07.2025
Мишустин назвал рост пассажиропотока первостепенной задачей авиаотрасли
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал рост пассажиропотока в России первостепенной задачей отечественной авиационной отрасли. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:12:00+03:00
2025-07-15T15:12:00+03:00
2025-07-15T15:16:00+03:00
россия
общество
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал рост пассажиропотока в России первостепенной задачей отечественной авиационной отрасли.Мишустин во вторник провел стратегическую сессию по развитию авиационной промышленности. Глава кабмина РФ, в частности, подчеркнул необходимость актуализировать графики поставок воздушных судов авиакомпаниям."Нельзя допустить отставаний, которые могут сдерживать рост пассажиропотока. Это первостепенная задача", - сказал российский премьер.
https://ria.ru/20250715/aviastroenie-2029259407.html
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россия, общество, экономика, михаил мишустин
Россия, Общество, Экономика, Михаил Мишустин
Мишустин назвал рост пассажиропотока первостепенной задачей авиаотрасли
Мишустин назвал рост пассажиропотока в РФ первостепенной задачей авиаотрасли