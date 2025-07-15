https://ria.ru/20250715/mishustin--2029258758.html

Мишустин назвал рост пассажиропотока первостепенной задачей авиаотрасли

Мишустин назвал рост пассажиропотока первостепенной задачей авиаотрасли - РИА Новости, 15.07.2025

Мишустин назвал рост пассажиропотока первостепенной задачей авиаотрасли

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал рост пассажиропотока в России первостепенной задачей отечественной авиационной отрасли. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T15:12:00+03:00

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россия

общество

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал рост пассажиропотока в России первостепенной задачей отечественной авиационной отрасли.Мишустин во вторник провел стратегическую сессию по развитию авиационной промышленности. Глава кабмина РФ, в частности, подчеркнул необходимость актуализировать графики поставок воздушных судов авиакомпаниям."Нельзя допустить отставаний, которые могут сдерживать рост пассажиропотока. Это первостепенная задача", - сказал российский премьер.

https://ria.ru/20250715/aviastroenie-2029259407.html

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россия, общество, экономика, михаил мишустин