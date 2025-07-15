https://ria.ru/20250715/mintsifra-2029129362.html

Минцифры рассказало о приоритетах министерства

Минцифры рассказало о приоритетах министерства - РИА Новости, 15.07.2025

Минцифры рассказало о приоритетах министерства

Минцифры России с 2020 года подключило более 8,5 тысячи малонаселенных пунктов к интернету, что является одним из приоритетов министерства, рассказали... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T00:27:00+03:00

2025-07-15T00:27:00+03:00

2025-07-15T00:27:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минцифры России с 2020 года подключило более 8,5 тысячи малонаселенных пунктов к интернету, что является одним из приоритетов министерства, рассказали журналистам в пресс-службе ведомства. Ранее во вторник Счетная палата России сообщила в своем отчете, что провела аудит расходования средств, выделенных из федерального бюджета в 2021-2023 годах на оказание населению универсальных услуг связи, и выявила использование 3 миллиардов рублей с нарушением принципов, установленных законодательством, в том числе из-за недостаточного контроля со стороны Минцифры. "Минцифры постоянно следит за эффективным расходованием средств как по этому, так и по другим направлениям работы министерства. Поэтому считаем важным прокомментировать отчет Счетной палаты... Программа устранения цифрового неравенства (УЦН) - один из приоритетов работы Минцифры. Всего в рамках УЦН к интернету с 2020 года было подключено более 8,5 тысячи малочисленных населенных пунктов", - сообщили в министерстве. Отмечается, что программа финансируется за счет средств резерва универсального обслуживания, куда телеком-операторы перечисляют часть своей выручки в качестве неналогового платежа. В свою очередь с 2025 года программа УЦН была расширена и охватила больше населенных пунктов - верхняя граница численности жителей была поднята с 500 до 1000 человек. Так, точки доступа Wi-Fi устанавливались до 2021 года, что позволило провести интернет почти в 14 тысяч населенных пунктов. Когда начался второй этап проекта УЦН, предусматривающий строительство базовых станций стандарта LTE, такие точки стали последовательно выводиться из эксплуатации. Их востребованность сокращается по мере обеспечения качественного покрытия мобильной связью малых населённых пунктов, пояснили в ведомстве. По данным Минцифры, на 1 июля подключено более 6,33 тысячи малых населенных пунктов с использованием базовых станций. До конца 2030 года в 9 242 населенных пунктах планируется установить базовые станции в рамках проекта. Из них в 1747 селах это будет сделано в ближайшее время: в 53-х - до конца третьего квартала 2025 года, в 1694 - до конца текущего года. "Минцифры детально изучит результаты отчета Счетной палаты, подготовит необходимое обоснование и подтверждающие документы в указанные в представлении сроки - до 1 октября 2025 года", - заверили в ведомстве. Проект по договору с Минцифры реализует "Ростелекомом" с технологической поддержкой T2. Цель - обеспечить услугами голосовой связи и высокоскоростным доступом в интернет жителей сел и деревень. В свою очередь "Ростелеком", который является оператором универсального обслуживания на всей территории России, сообщил РИА Новости, что результаты проверки Счетной палаты, изложенные в отчете, будут детально проработаны компанией, чтобы минимизировать выявленные узкие места и реализовать рекомендации аудиторов.

https://ria.ru/20250131/lte-1996643295.html

https://realty.ria.ru/20250630/mintsifra-2026223860.html

https://ria.ru/20250626/dostup-2025470788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, ростелеком