https://ria.ru/20250715/minfin-2029319316.html
Минфин предложил увеличить налоговый вычет для семей с детьми
Минфин предложил увеличить налоговый вычет для семей с детьми - РИА Новости, 15.07.2025
Минфин предложил увеличить налоговый вычет для семей с детьми
Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие увеличение до миллиона рублей на обоих родителей взноса по долгосрочным сбережениям для... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T19:24:00+03:00
2025-07-15T19:24:00+03:00
2025-07-15T21:34:00+03:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие увеличение до миллиона рублей на обоих родителей взноса по долгосрочным сбережениям для налогового вычета для семей с детьми, сообщило министерство на своем сайте. "Максимальная сумма налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений для семьи составит миллион рублей, в том числе для каждого родителя — 500 тысяч рублей", — уточнили в ведомстве.Сейчас единый налоговый вычет за взносы по всем продуктам долгосрочных сбережений, как в свою пользу, так и в пользу членов семьи, составляет 400 тысяч рублей. Его предлагается увеличить до 500 тысяч каждому родителю, если превышение связано со взносами по долгосрочным продуктам в пользу их детей.При этом возраст ребенка не должен превышать 18 лет или 24-х, если он учится очно."Такой вычет предусматривается в каждом налоговом периоде в течение всего срока действия договора по продуктам долгосрочных сбережений", — добавили в ведомстве.Минфин разработал соответствующие изменения в Налоговый кодекс и внес на рассмотрение в правительство. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) заработала в России с 1 января 2024 года. Участники вносят добровольные взносы, получая софинансирование от государства, максимальный размер которого — 36 тысяч рублей в год. Кроме того, на сумму взносов в пределах 400 тысяч рублей в год предоставляется налоговый вычет. Минимальный срок участия в программе — 15 лет.Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей и передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования, в ПДС.Компании, участвующие в программе и финансирующие взносы вместе с сотрудниками, также имеют право на налоговый вычет.
https://realty.ria.ru/20250710/ipoteka-2028294441.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин предложил увеличить налоговый вычет для семей с детьми
Минфин предложил увеличить семьям с детьми вычет по долгосрочным сбережениям
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие увеличение до миллиона рублей на обоих родителей взноса по долгосрочным сбережениям для налогового вычета для семей с детьми, сообщило министерство на своем сайте
.
«
"Максимальная сумма налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений для семьи составит миллион рублей, в том числе для каждого родителя — 500 тысяч рублей", — уточнили в ведомстве.
Сейчас единый налоговый вычет за взносы по всем продуктам долгосрочных сбережений, как в свою пользу, так и в пользу членов семьи, составляет 400 тысяч рублей. Его предлагается увеличить до 500 тысяч каждому родителю, если превышение связано со взносами по долгосрочным продуктам в пользу их детей.
При этом возраст ребенка не должен превышать 18 лет или 24-х, если он учится очно.
«
"Такой вычет предусматривается в каждом налоговом периоде в течение всего срока действия договора по продуктам долгосрочных сбережений", — добавили в ведомстве.
Минфин разработал соответствующие изменения в Налоговый кодекс и внес на рассмотрение в правительство.
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) заработала в России с 1 января 2024 года. Участники вносят добровольные взносы, получая софинансирование от государства, максимальный размер которого — 36 тысяч рублей в год. Кроме того, на сумму взносов в пределах 400 тысяч рублей в год предоставляется налоговый вычет. Минимальный срок участия в программе — 15 лет.
Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей и передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования, в ПДС.
Компании, участвующие в программе и финансирующие взносы вместе с сотрудниками, также имеют право на налоговый вычет.