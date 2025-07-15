https://ria.ru/20250715/migranty-2029134333.html
Правительству России предложили ввести налог для трудовых мигрантов
Правительству России предложили ввести налог для трудовых мигрантов - РИА Новости, 15.07.2025
Правительству России предложили ввести налог для трудовых мигрантов
Правительству РФ предложили ввести для трудовых мигрантов налог в размере 5,1% от зарплаты, средства будут направлены на развитие образовательных программ для... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T02:00:00+03:00
2025-07-15T02:00:00+03:00
2025-07-15T02:00:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009153057_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_167b4362a88fc0ce49a2ba20e9ea134c.jpg
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Правительству РФ предложили ввести для трудовых мигрантов налог в размере 5,1% от зарплаты, средства будут направлены на развитие образовательных программ для приезжих - изучение русского языка и основ законодательства России, помощь в социальной адаптации. Соответствующее обращение Института социально-экономического анализа и программ развития (ИСАПР) направлено в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Также письма направлены спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину. Документы есть в распоряжении РИА Новости. "Считаем, что одной из действенных экономических мер по скорейшей интеграции трудовых мигрантов в российское социокультурное пространство может стать введение обязательного ежемесячного налога на трудовых мигрантов в размере 5,1% от их заработной платы с последующим зачислением этих средств в региональные бюджеты страны. Размер предлагаемого налога соответствует выплатам на обязательное медицинское страхование в структуре Единого социального налога", - говорится в обращении на имя Мишустина за подписью директора ИСАПР Андрея Шурикова. При этом целевое использование данных отчислений должно быть направлено на образовательные программы (изучение русского языка и основ законодательства РФ), культурно-просветительские мероприятия (знакомство с традициями, историей и светскими нормами российского общества), социальную адаптацию (содействие в интеграции без ущемления интересов местного населения), подчеркивают эксперты. В обращении отмечается, что в условиях роста трудовой миграции в России особую актуальность приобретают вопросы адаптации иностранных работников к социальным и культурным нормам российского общества. "Для укрепления социальной стабильности и гармонизации межэтнических отношений и предотвращения возможных конфликтов необходимо активнее вовлекать мигрантов в процессы интеграции, обеспечивая их не только правовой, но и культурно-просветительской поддержкой", - считают в ИСАПР. В институте добавили, что ранее президент России Владимир Путин отмечал необходимость создания условий, при которых приезжающие в страну на работу будут владеть русским языком, уважать российские традиции, знать законы. Эксперты просят кабмин и парламент рассмотреть предложение по введению обязательного ежемесячного налога на трудовых мигрантов. Со своей стороны сотрудники института готовы оказать экспертную поддержку и принять участие в разработке нормативно-правовых документов.
https://ria.ru/20250531/gosduma-2020136105.html
https://ria.ru/20250529/gosduma-2019852540.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009153057_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_f0e1e1165219c25bfde82355fdaf8ba8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, владимир путин
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Правительству России предложили ввести налог для трудовых мигрантов
Правительству предложили брать налог с мигрантов на их образование
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Правительству РФ предложили ввести для трудовых мигрантов налог в размере 5,1% от зарплаты, средства будут направлены на развитие образовательных программ для приезжих - изучение русского языка и основ законодательства России, помощь в социальной адаптации.
Соответствующее обращение Института социально-экономического анализа и программ развития (ИСАПР) направлено в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Также письма направлены спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину. Документы есть в распоряжении РИА Новости.
"Считаем, что одной из действенных экономических мер по скорейшей интеграции трудовых мигрантов в российское социокультурное пространство может стать введение обязательного ежемесячного налога на трудовых мигрантов в размере 5,1% от их заработной платы с последующим зачислением этих средств в региональные бюджеты страны. Размер предлагаемого налога соответствует выплатам на обязательное медицинское страхование в структуре Единого социального налога", - говорится в обращении на имя Мишустина
за подписью директора ИСАПР Андрея Шурикова.
При этом целевое использование данных отчислений должно быть направлено на образовательные программы (изучение русского языка и основ законодательства РФ
), культурно-просветительские мероприятия (знакомство с традициями, историей и светскими нормами российского общества), социальную адаптацию (содействие в интеграции без ущемления интересов местного населения), подчеркивают эксперты.
В обращении отмечается, что в условиях роста трудовой миграции в России особую актуальность приобретают вопросы адаптации иностранных работников к социальным и культурным нормам российского общества. "Для укрепления социальной стабильности и гармонизации межэтнических отношений и предотвращения возможных конфликтов необходимо активнее вовлекать мигрантов в процессы интеграции, обеспечивая их не только правовой, но и культурно-просветительской поддержкой", - считают в ИСАПР.
В институте добавили, что ранее президент России Владимир Путин
отмечал необходимость создания условий, при которых приезжающие в страну на работу будут владеть русским языком, уважать российские традиции, знать законы.
Эксперты просят кабмин и парламент рассмотреть предложение по введению обязательного ежемесячного налога на трудовых мигрантов. Со своей стороны сотрудники института готовы оказать экспертную поддержку и принять участие в разработке нормативно-правовых документов.