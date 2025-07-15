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Правительству России предложили ввести налог для трудовых мигрантов - РИА Новости, 15.07.2025
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02:00 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/migranty-2029134333.html
Правительству России предложили ввести налог для трудовых мигрантов
Правительству России предложили ввести налог для трудовых мигрантов - РИА Новости, 15.07.2025
Правительству России предложили ввести налог для трудовых мигрантов
Правительству РФ предложили ввести для трудовых мигрантов налог в размере 5,1% от зарплаты, средства будут направлены на развитие образовательных программ для... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T02:00:00+03:00
2025-07-15T02:00:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Правительству РФ предложили ввести для трудовых мигрантов налог в размере 5,1% от зарплаты, средства будут направлены на развитие образовательных программ для приезжих - изучение русского языка и основ законодательства России, помощь в социальной адаптации. Соответствующее обращение Института социально-экономического анализа и программ развития (ИСАПР) направлено в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Также письма направлены спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину. Документы есть в распоряжении РИА Новости. "Считаем, что одной из действенных экономических мер по скорейшей интеграции трудовых мигрантов в российское социокультурное пространство может стать введение обязательного ежемесячного налога на трудовых мигрантов в размере 5,1% от их заработной платы с последующим зачислением этих средств в региональные бюджеты страны. Размер предлагаемого налога соответствует выплатам на обязательное медицинское страхование в структуре Единого социального налога", - говорится в обращении на имя Мишустина за подписью директора ИСАПР Андрея Шурикова. При этом целевое использование данных отчислений должно быть направлено на образовательные программы (изучение русского языка и основ законодательства РФ), культурно-просветительские мероприятия (знакомство с традициями, историей и светскими нормами российского общества), социальную адаптацию (содействие в интеграции без ущемления интересов местного населения), подчеркивают эксперты. В обращении отмечается, что в условиях роста трудовой миграции в России особую актуальность приобретают вопросы адаптации иностранных работников к социальным и культурным нормам российского общества. "Для укрепления социальной стабильности и гармонизации межэтнических отношений и предотвращения возможных конфликтов необходимо активнее вовлекать мигрантов в процессы интеграции, обеспечивая их не только правовой, но и культурно-просветительской поддержкой", - считают в ИСАПР. В институте добавили, что ранее президент России Владимир Путин отмечал необходимость создания условий, при которых приезжающие в страну на работу будут владеть русским языком, уважать российские традиции, знать законы. Эксперты просят кабмин и парламент рассмотреть предложение по введению обязательного ежемесячного налога на трудовых мигрантов. Со своей стороны сотрудники института готовы оказать экспертную поддержку и принять участие в разработке нормативно-правовых документов.
https://ria.ru/20250531/gosduma-2020136105.html
https://ria.ru/20250529/gosduma-2019852540.html
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общество, россия, михаил мишустин, владимир путин
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Правительству России предложили ввести налог для трудовых мигрантов

Правительству предложили брать налог с мигрантов на их образование

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВыдача разрешения на работу в России иностранным гражданам
Выдача разрешения на работу в России иностранным гражданам - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Правительству РФ предложили ввести для трудовых мигрантов налог в размере 5,1% от зарплаты, средства будут направлены на развитие образовательных программ для приезжих - изучение русского языка и основ законодательства России, помощь в социальной адаптации.
Соответствующее обращение Института социально-экономического анализа и программ развития (ИСАПР) направлено в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Также письма направлены спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину. Документы есть в распоряжении РИА Новости.
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"Считаем, что одной из действенных экономических мер по скорейшей интеграции трудовых мигрантов в российское социокультурное пространство может стать введение обязательного ежемесячного налога на трудовых мигрантов в размере 5,1% от их заработной платы с последующим зачислением этих средств в региональные бюджеты страны. Размер предлагаемого налога соответствует выплатам на обязательное медицинское страхование в структуре Единого социального налога", - говорится в обращении на имя Мишустина за подписью директора ИСАПР Андрея Шурикова.
При этом целевое использование данных отчислений должно быть направлено на образовательные программы (изучение русского языка и основ законодательства РФ), культурно-просветительские мероприятия (знакомство с традициями, историей и светскими нормами российского общества), социальную адаптацию (содействие в интеграции без ущемления интересов местного населения), подчеркивают эксперты.
В обращении отмечается, что в условиях роста трудовой миграции в России особую актуальность приобретают вопросы адаптации иностранных работников к социальным и культурным нормам российского общества. "Для укрепления социальной стабильности и гармонизации межэтнических отношений и предотвращения возможных конфликтов необходимо активнее вовлекать мигрантов в процессы интеграции, обеспечивая их не только правовой, но и культурно-просветительской поддержкой", - считают в ИСАПР.
В институте добавили, что ранее президент России Владимир Путин отмечал необходимость создания условий, при которых приезжающие в страну на работу будут владеть русским языком, уважать российские традиции, знать законы.
Эксперты просят кабмин и парламент рассмотреть предложение по введению обязательного ежемесячного налога на трудовых мигрантов. Со своей стороны сотрудники института готовы оказать экспертную поддержку и принять участие в разработке нормативно-правовых документов.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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