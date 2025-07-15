https://ria.ru/20250715/migranty-2029078098.html

Предчувствие гражданской войны

Предчувствие гражданской войны - РИА Новости, 15.07.2025

Предчувствие гражданской войны

Маленький городок Торре-Пачеко на юге Испании внезапно попал в заголовки всех мировых СМИ. На выходных там произошли события, которые в миниатюре предсказывают... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T08:00:00+03:00

2025-07-15T08:00:00+03:00

2025-07-15T08:02:00+03:00

в мире

евросоюз

испания

мигранты

барселона (город)

аналитика

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Маленький городок Торре-Пачеко на юге Испании внезапно попал в заголовки всех мировых СМИ. На выходных там произошли события, которые в миниатюре предсказывают будущее всего Запада.Началось с того, что трое марокканских мигрантов в кровь избили местного жителя — старика из Торре-Пачеко. Бедный дед жаловался, что ему даже не сказали "Снимай часы!" или "Отдавай деньги!", а просто били. Действительно, целью молодых людей было не ограбление. Старика мучали, чтобы выложить видео в соцсети, это был такой челлендж.Местные жители посмотрели это видео и вышли на демонстрацию к ратуше. Толпа кричала: "Депортировать всех немедленно!" Власти попытались успокоить людей, однако никаких реальных мер по выправлению ситуации не приняли.Тогда местные взяли палки и ножи и вышли на улицы ловить африканцев и арабов. Мигранты тоже вооружились, собрались в группы и принялись нападать на каждого, "чей цвет кожи казался им светлее, чем у них" (так сообщают местные соцсети).По данным полиции, в столкновениях приняли участие и представители криминальных банд. На подмогу к местным подъехали деятели из праворадикальных группировок, а на помощь полицейским явились "космонавты" из Guardia Civil. Силовики пытались развести драчунов, но в них летели бутылки и камни.Испанская пресса сразу назначила виновных: ими оказались местные жители. Журналисты клеймят их ксенофобами, правыми радикалами и ультранационалистами. Министр по делам молодежи Сира Рего (женщина палестинского происхождения) обвинила в беспорядках местных ультра-правых.Силовики в разборках тоже предпочитают задерживать испанцев. Ведущие мировые агентства подают ситуацию так: "антимигрантские группировки нападают на полицейских". Про избитого деда все быстренько забыли.Алгоритм испанского бунта ровно тот же, что в прошлом году в Англии. Сначала происходит преступление, мотивированное не корыстью, а чистой расовой ненавистью. В Англии, напомним, чернокожий подросток зарезал трех маленьких белых девочек. Потом на улицы выходят местные жители. В третьем акте истеблишмент принимает сторону мигрантов: пресса объявляет протесты "выступлениями националистов", силовики винтят местных жителей, а суды впаивают им тюремные сроки за ксенофобию.Характерно, что рвануло именно на юге Испании. Туристы обычно видят лишь побережья юго-востока и восхищаются тамошними красотами. Однако стоит отъехать на 20-30 километров от моря, как начинается совсем другая жизнь.Юг Испании деиндустриализован и разорен политикой ЕС. Знаменитые предприятия и верфи закрыты — предполагалось, что местные будут заниматься исключительно туризмом. Однако все крупные отели в момент оказались скуплены немцами и американцами. Безработица чудовищная, непредставимая — на вакансию официанта претендует по несколько десятков человек.За годы коронавирусных локдаунов развилась новая напасть: "окупасы" — маргинальные семейства или мигрантские группировки — захватывают чужие дома или квартиры и живут там годами, потому что суды отказываются их выселять.Местное население остервенилось так, что мигранты из Северной Африки сами избегали оставаться на юге Испании. Из Марокко до Кадиса можно доплыть хоть на надувном крокодиле, даже лодка не нужна. Однако, едва высадившись на берег, африканцы предпочитали бежать в города типа Барселоны — там есть деньги, там куча непуганых либералов, которые будут защищать мигрантов от местных, там давно уже обосновались этнические банды, в которых всегда найдется подработка.Но Барселона не резиновая, и в последние годы североафриканцы стали заходить и в депрессивные провинциальные городки. А там их встретили местные горячие мачо с многовековой культурой ножевого боя.Культурная пропасть между местными и понаехавшими непреодолима. Юг Испании невероятно религиозен, на церковные праздники по-прежнему собираются всем городом. Католичество здесь выковывалось в процессе Реконкисты — отвоевания своих земель у арабов-мусульман.И тут мавры, которых вроде бы изгнали еще полтысячелетия назад, возвращаются со своими претензиями. В их учебниках истории написано, что когда-то их предкам принадлежала практически вся Испания, — и это действительно так. Причем тогда арабы принесли отсталым местным жителям все чудеса высокой цивилизации. Альгамбра и Кордовская мечеть не дадут соврать.Эти противоречия выглядят неразрешимыми, у каждой стороны своя правда — религиозная и историческая. Именно такие конфликты разрешаются обычно гражданской войной. Сто лет назад гражданская война в Испании поразила мир своей жестокостью и унесла жизни сотен тысяч человек. Сегодня она может прийти вновь и захлестнуть всю Европу.

https://ria.ru/20250713/ispanii-2028898202.html

https://ria.ru/20250713/migratsiya-2028752566.html

https://ria.ru/20250531/evropa-2020193059.html

https://ria.ru/20250714/ispanija-2029032202.html

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в мире, евросоюз, испания, мигранты, барселона (город), аналитика