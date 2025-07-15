https://ria.ru/20250715/mid-2029185322.html

Победителей в тарифных войнах нет, заявили в МИД КНР

Победителей в тарифных войнах нет, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 15.07.2025

Победителей в тарифных войнах нет, заявили в МИД КНР

Победителей в тарифных войнах нет, принуждение и давление не решат проблем, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 15.07.2025

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ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Победителей в тарифных войнах нет, принуждение и давление не решат проблем, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Президент США Дональд Трамп 14 июля заявил, что Вашингтон введет пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. "Победителей в тарифных войнах нет, принуждение и давление не решат проблем", - заявил Линь Цзянь на просьбу прокомментировать угрозы Трампа.

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россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, мид кнр