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На Замоскворецкой линии метро Москвы произошел сбой - РИА Новости, 15.07.2025
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00:01 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/metro-2029127334.html
На Замоскворецкой линии метро Москвы произошел сбой
На Замоскворецкой линии метро Москвы произошел сбой - РИА Новости, 15.07.2025
На Замоскворецкой линии метро Москвы произошел сбой
Движение поездов на центральном участке Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T00:01:00+03:00
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москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Движение поездов на центральном участке Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее дептранс сообщал об увеличении интервалов на участке этой линии из-за человека на пути. Позднее ведомство уточнило, что на Замоскворецкой линии метро Москвы нет движения поездов от станции "Белорусская" до "Театральной". "Движение на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении дептранса.
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москва, московский метрополитен, происшествия
Москва, Московский метрополитен, Происшествия
На Замоскворецкой линии метро Москвы произошел сбой

Движение поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы восстановили

© РИА Новости / Иван Макеев | Перейти в медиабанкТурникеты станции Московского метрополитена
Турникеты станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Иван Макеев
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Турникеты станции Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Движение поездов на центральном участке Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Ранее дептранс сообщал об увеличении интервалов на участке этой линии из-за человека на пути. Позднее ведомство уточнило, что на Замоскворецкой линии метро Москвы нет движения поездов от станции "Белорусская" до "Театральной".
"Движение на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении дептранса.
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