https://ria.ru/20250715/metro-2029127334.html

На Замоскворецкой линии метро Москвы произошел сбой

На Замоскворецкой линии метро Москвы произошел сбой - РИА Новости, 15.07.2025

На Замоскворецкой линии метро Москвы произошел сбой

Движение поездов на центральном участке Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2025

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москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Движение поездов на центральном участке Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее дептранс сообщал об увеличении интервалов на участке этой линии из-за человека на пути. Позднее ведомство уточнило, что на Замоскворецкой линии метро Москвы нет движения поездов от станции "Белорусская" до "Театральной". "Движение на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении дептранса.

https://ria.ru/20250515/metropoliten-2016635107.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, московский метрополитен, происшествия