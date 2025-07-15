https://ria.ru/20250715/metro-2029127334.html
На Замоскворецкой линии метро Москвы произошел сбой
На Замоскворецкой линии метро Москвы произошел сбой - РИА Новости, 15.07.2025
На Замоскворецкой линии метро Москвы произошел сбой
Движение поездов на центральном участке Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T00:01:00+03:00
2025-07-15T00:01:00+03:00
2025-07-15T00:01:00+03:00
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Движение поездов на центральном участке Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее дептранс сообщал об увеличении интервалов на участке этой линии из-за человека на пути. Позднее ведомство уточнило, что на Замоскворецкой линии метро Москвы нет движения поездов от станции "Белорусская" до "Театральной". "Движение на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении дептранса.
https://ria.ru/20250515/metropoliten-2016635107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен, происшествия
Москва, Московский метрополитен, Происшествия
На Замоскворецкой линии метро Москвы произошел сбой
Движение поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы восстановили