https://ria.ru/20250715/mera-2029230136.html
Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ смягчили меру пресечения
Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ смягчили меру пресечения - РИА Новости, 15.07.2025
Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ смягчили меру пресечения
Ленинский районный суд Екатеринбурга сменил заключение под стражу на запрет определенных действий бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:46:00+03:00
2025-07-15T13:46:00+03:00
2025-07-15T13:46:00+03:00
екатеринбург
свердловская область
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995329384_0:346:3026:2048_1920x0_80_0_0_02768883d8d329da0066fdff463068d1.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга сменил заключение под стражу на запрет определенных действий бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщает во вторник пресс-служба суда. "Обвиняемому Смирнову Николаю изменена мера пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий", - говорится в сообщении. Уточняется, что следствие настаивало на продлении Смирнову ареста, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. Смирнов покинул пост министра энергетики и ЖКХ региона, который занимал с 2011 года, 13 января в связи с переходом на другую работу. В конце января бывший чиновник был задержан, ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
https://ria.ru/20250711/arest-2028700420.html
https://ria.ru/20250710/sud-2028425124.html
екатеринбург
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995329384_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_37a64b502aabb1b47d213d607bae86d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, свердловская область, россия, общество
Екатеринбург, Свердловская область, Россия, Общество
Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ смягчили меру пресечения
Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ Смирнову смягчили меру пресечения