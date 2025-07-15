https://ria.ru/20250715/mera-2029230136.html

Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ смягчили меру пресечения

Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ смягчили меру пресечения - РИА Новости, 15.07.2025

Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ смягчили меру пресечения

Ленинский районный суд Екатеринбурга сменил заключение под стражу на запрет определенных действий бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T13:46:00+03:00

2025-07-15T13:46:00+03:00

2025-07-15T13:46:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга сменил заключение под стражу на запрет определенных действий бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщает во вторник пресс-служба суда. "Обвиняемому Смирнову Николаю изменена мера пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий", - говорится в сообщении. Уточняется, что следствие настаивало на продлении Смирнову ареста, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. Смирнов покинул пост министра энергетики и ЖКХ региона, который занимал с 2011 года, 13 января в связи с переходом на другую работу. В конце января бывший чиновник был задержан, ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

https://ria.ru/20250711/arest-2028700420.html

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