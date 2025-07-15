https://ria.ru/20250715/max-2029173724.html

Названа организация, которая будет развивать мессенджер Max

Названа организация, которая будет развивать мессенджер Max - РИА Новости, 15.07.2025

Названа организация, которая будет развивать мессенджер Max

Национальный мессенджер на базе Max будет развивать "дочка" VK "Коммуникационная платформа", сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:06:00+03:00

2025-07-15T10:06:00+03:00

2025-07-15T12:30:00+03:00

технологии

россия

правительство рф

мессенджер max

общество

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Национальный мессенджер на базе Max будет развивать "дочка" VK "Коммуникационная платформа", сообщила пресс-служба правительства.Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"За работу и развитие многофункционального сервиса обмена информацией будет отвечать компания "Коммуникационная платформа" — дочерняя структура холдинга VK. Распоряжение об этом подписано", — говорится в релизе.Как отметили в Минцифры, вся инфраструктура мессенджера находится в России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей.В понедельник пресс-служба приложения заявила, что в Max начали тестировать каналы. Новую функцию опробовали СМИ, блогеры, звезды и инфлюенсеры, всего более 50 авторов. Создать каналы можно будет после завершения теста.Пользователи уже могут подписаться на каналы, ставить реакции, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки. В ближайшее время появится счетчик просмотров и возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления.Главное о приложении

https://ria.ru/20250709/chislo-2028111835.html

https://ria.ru/20250701/porucheniya-2026526777.html

https://ria.ru/20250701/messendzher-2026526214.html

https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, правительство рф, мессенджер max, общество