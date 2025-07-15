https://ria.ru/20250715/max-2029173724.html
Названа организация, которая будет развивать мессенджер Max
Названа организация, которая будет развивать мессенджер Max - РИА Новости, 15.07.2025
Названа организация, которая будет развивать мессенджер Max
Национальный мессенджер на базе Max будет развивать "дочка" VK "Коммуникационная платформа", сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:06:00+03:00
2025-07-15T10:06:00+03:00
2025-07-15T12:30:00+03:00
технологии
россия
правительство рф
мессенджер max
общество
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Национальный мессенджер на базе Max будет развивать "дочка" VK "Коммуникационная платформа", сообщила пресс-служба правительства.Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"За работу и развитие многофункционального сервиса обмена информацией будет отвечать компания "Коммуникационная платформа" — дочерняя структура холдинга VK. Распоряжение об этом подписано", — говорится в релизе.Как отметили в Минцифры, вся инфраструктура мессенджера находится в России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей.В понедельник пресс-служба приложения заявила, что в Max начали тестировать каналы. Новую функцию опробовали СМИ, блогеры, звезды и инфлюенсеры, всего более 50 авторов. Создать каналы можно будет после завершения теста.Пользователи уже могут подписаться на каналы, ставить реакции, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки. В ближайшее время появится счетчик просмотров и возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления.Главное о приложении
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, правительство рф, мессенджер max, общество
Технологии, Россия, Правительство РФ, Мессенджер Max, Общество
Названа организация, которая будет развивать мессенджер Max
Дочка VK будет развивать национальный мессенджер Max в РФ
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Национальный мессенджер на базе Max будет развивать "дочка" VK "Коммуникационная платформа", сообщила пресс-служба
правительства.
"За работу и развитие многофункционального сервиса обмена информацией будет отвечать компания "Коммуникационная платформа" — дочерняя структура холдинга VK. Распоряжение об этом подписано", — говорится в релизе.
В марте VK запустил бета-версию Max, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровую платформу можно скачать в App Store, RuStore и Google Play.
Как отметили в Минцифры, вся инфраструктура мессенджера находится в России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей.
В понедельник пресс-служба приложения заявила, что в Max начали тестировать каналы. Новую функцию опробовали СМИ, блогеры, звезды и инфлюенсеры, всего более 50 авторов. Создать каналы можно будет после завершения теста.
Пользователи уже могут подписаться на каналы, ставить реакции, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки. В ближайшее время появится счетчик просмотров и возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления.
- Оно объединит функции мессенджера и сервисов государственных услуг.
- Позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID — так можно будет идентифицировать себя при заселении в гостиницы или при покупках для подтверждения возраста.
- Если же удостоверения личности представлены на платформе и были предъявлены, то требовать какие-либо аналоги будет запрещено, за исключением отдельных случаев.
- В будущем в приложение добавят диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС.
- Подключение к системе "Госключ" позволит использовать усиленную электронную подпись.
- Обязательное условие платформы — отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО.
- Приложение призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров.
Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что работу по созданию мессенджера могут закончить до конца года.