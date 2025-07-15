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Названа организация, которая будет развивать мессенджер Max - РИА Новости, 15.07.2025
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10:06 15.07.2025 (обновлено: 12:30 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/max-2029173724.html
Названа организация, которая будет развивать мессенджер Max
Названа организация, которая будет развивать мессенджер Max - РИА Новости, 15.07.2025
Названа организация, которая будет развивать мессенджер Max
Национальный мессенджер на базе Max будет развивать "дочка" VK "Коммуникационная платформа", сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:06:00+03:00
2025-07-15T12:30:00+03:00
технологии
россия
правительство рф
мессенджер max
общество
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Национальный мессенджер на базе Max будет развивать "дочка" VK "Коммуникационная платформа", сообщила пресс-служба правительства.Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;"За работу и развитие многофункционального сервиса обмена информацией будет отвечать компания "Коммуникационная платформа" — дочерняя структура холдинга VK. Распоряжение об этом подписано", — говорится в релизе.Как отметили в Минцифры, вся инфраструктура мессенджера находится в России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей.В понедельник пресс-служба приложения заявила, что в Max начали тестировать каналы. Новую функцию опробовали СМИ, блогеры, звезды и инфлюенсеры, всего более 50 авторов. Создать каналы можно будет после завершения теста.Пользователи уже могут подписаться на каналы, ставить реакции, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки. В ближайшее время появится счетчик просмотров и возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления.Главное о приложении
https://ria.ru/20250709/chislo-2028111835.html
https://ria.ru/20250701/porucheniya-2026526777.html
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технологии, россия, правительство рф, мессенджер max, общество
Технологии, Россия, Правительство РФ, Мессенджер Max, Общество
Названа организация, которая будет развивать мессенджер Max

Дочка VK будет развивать национальный мессенджер Max в РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мессенджер Max. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Национальный мессенджер на базе Max будет развивать "дочка" VK "Коммуникационная платформа", сообщила пресс-служба правительства.
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"За работу и развитие многофункционального сервиса обмена информацией будет отвечать компания "Коммуникационная платформа" — дочерняя структура холдинга VK. Распоряжение об этом подписано", — говорится в релизе.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Число пользователей мессенджера Max превысило два миллиона человек
9 июля, 12:04

В марте VK запустил бета-версию Max, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровую платформу можно скачать в App Store, RuStore и Google Play.

Как отметили в Минцифры, вся инфраструктура мессенджера находится в России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Путин дал поручения по развитию национального мессенджера
1 июля, 12:30
В понедельник пресс-служба приложения заявила, что в Max начали тестировать каналы. Новую функцию опробовали СМИ, блогеры, звезды и инфлюенсеры, всего более 50 авторов. Создать каналы можно будет после завершения теста.
Пользователи уже могут подписаться на каналы, ставить реакции, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки. В ближайшее время появится счетчик просмотров и возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления.
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
За найденные уязвимости в мессенджере Max заплатят до пяти миллионов рублей
1 июля, 14:42

Главное о приложении

  • Оно объединит функции мессенджера и сервисов государственных услуг.
  • Позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID — так можно будет идентифицировать себя при заселении в гостиницы или при покупках для подтверждения возраста.
  • Если же удостоверения личности представлены на платформе и были предъявлены, то требовать какие-либо аналоги будет запрещено, за исключением отдельных случаев.
  • В будущем в приложение добавят диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС.
  • Подключение к системе "Госключ" позволит использовать усиленную электронную подпись.
  • Обязательное условие платформы — отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО.
  • Приложение призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что работу по созданию мессенджера могут закончить до конца года.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Где мы теперь будем ругать Путина? В России заработал свой мессенджер
2 июля, 08:00
 
ТехнологииРоссияПравительство РФМессенджер MaxОбщество
 
 
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