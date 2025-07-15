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Мартиндейл рассказал, о чем мечтают его родители - РИА Новости, 15.07.2025
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11:02 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/martindeyl-2029187579.html
Мартиндейл рассказал, о чем мечтают его родители
Мартиндейл рассказал, о чем мечтают его родители - РИА Новости, 15.07.2025
Мартиндейл рассказал, о чем мечтают его родители
Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции и получивший российское гражданство, рассказал, что его... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:02:00+03:00
2025-07-15T11:02:00+03:00
в мире
россия
донецкая народная республика
дэниэл мартиндейл
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции и получивший российское гражданство, рассказал, что его родители мечтают тоже жить в России. Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве с участием главы ДНР Дениса Пушилина. Паспорт гражданина РФ вручен Мартиндейлу по указу президента России Владимира Путина как высшая форма государственной благодарности, как знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин. Мартиндейл, рискуя жизнью, оказал неоценимую помощь в сохранении жизней гражданского населения ДНР и российских военных, подчеркнул Пушилин. После церемонии Мартиндейл рассказал журналистам о реакции своих родителей на получение им российского паспорта. "Когда у тебя и у родителей одни ценности - справедливость, вы одни по духу, ищете правду, вы всегда приходите к одному мнению. Поэтому они только завидуют, что мне это удалось первым. У них тоже есть такая мечта – жить в России. Они уже на пенсии, но все же рвутся в Россию", - сказал Мартиндейл. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.
https://ria.ru/20250715/martindejl-2029186275.html
https://ria.ru/20250715/ugrozy-2029184322.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, дэниэл мартиндейл, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины, москва, сша
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Дэниэл Мартиндейл, Денис Пушилин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Москва, США
Мартиндейл рассказал, о чем мечтают его родители

Мартиндейл рассказал, что его родители мечтают тоже жить в России

© РИА Новости / Виталий БелоусовДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции и получивший российское гражданство, рассказал, что его родители мечтают тоже жить в России.
Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве с участием главы ДНР Дениса Пушилина. Паспорт гражданина РФ вручен Мартиндейлу по указу президента России Владимира Путина как высшая форма государственной благодарности, как знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин. Мартиндейл, рискуя жизнью, оказал неоценимую помощь в сохранении жизней гражданского населения ДНР и российских военных, подчеркнул Пушилин.
Дэниэл Мартиндейл - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Мартиндейл рассказал, что будет делать после получения российского паспорта
10:59
После церемонии Мартиндейл рассказал журналистам о реакции своих родителей на получение им российского паспорта.
"Когда у тебя и у родителей одни ценности - справедливость, вы одни по духу, ищете правду, вы всегда приходите к одному мнению. Поэтому они только завидуют, что мне это удалось первым. У них тоже есть такая мечта – жить в России. Они уже на пенсии, но все же рвутся в Россию", - сказал Мартиндейл.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Мартиндейл не исключил, что в США подвергался бы угрозам украинцев
10:52
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаДэниэл МартиндейлДенис ПушилинВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМоскваСША
 
 
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