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Пушилин рассказал, как данные Мартиндейла помогли при освобождении Курахово - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:56 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/martindeyl-2029185501.html
Пушилин рассказал, как данные Мартиндейла помогли при освобождении Курахово
Пушилин рассказал, как данные Мартиндейла помогли при освобождении Курахово - РИА Новости, 15.07.2025
Пушилин рассказал, как данные Мартиндейла помогли при освобождении Курахово
Информация, полученная от американца Дэниэла Мартиндейла, помогавшего Вооруженным силам РФ в ходе спецоперации, была ключевой для планирования и подготовки... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:56:00+03:00
2025-07-15T10:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
москва
дэниэл мартиндейл
денис пушилин
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Информация, полученная от американца Дэниэла Мартиндейла, помогавшего Вооруженным силам РФ в ходе спецоперации, была ключевой для планирования и подготовки операции по освобождению города Курахово в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве ДНР в Москве. Получение им гражданства по указу президента России Владимира Путина - высшая форма государственной благодарности и знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин. По словам главы ДНР, именно информация от Мартиндейла "стала ключевой" для последующего освобождения Курахова. Об освобождении города, имеющего важное оперативное значение и расположенного в 46 километрах от Донецка, Минобороны РФ сообщило 6 января. "И я лично общался и с командованием, и с бойцами 29-й армии Восточного военного округа, они мне это все подтверждали – что именно эта информация, которую передавал Дэниэл, легла в основу планирования и подготовки операции по освобождению Курахова", - сказал Пушилин. Благодаря этой информации удалось все сделать грамотно, выверенно, сберечь личный состав и добиться выполнения поставленных задач, подчеркнул он. "Это ускорило освобождение территории на кураховском направлении и самого Курахова, но это помогло еще и отодвинуть линую соприкосновения от Петровского района Донецка, который очень долгое время обстреливался", - пояснил Пушилин. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.
https://ria.ru/20250310/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20250715/martindejl-2029183764.html
https://ria.ru/20250316/kurakhovo-2005352896.html
россия
донецкая народная республика
москва
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россия, донецкая народная республика, москва, дэниэл мартиндейл, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Москва, Дэниэл Мартиндейл, Денис Пушилин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пушилин рассказал, как данные Мартиндейла помогли при освобождении Курахово

Пушилин: информация от Мартиндейла стала ключевой для освобождения Курахово

© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина | Перейти в медиабанкПоврежденные дома в Курахово
Поврежденные дома в Курахово - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
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Поврежденные дома в Курахово. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Информация, полученная от американца Дэниэла Мартиндейла, помогавшего Вооруженным силам РФ в ходе спецоперации, была ключевой для планирования и подготовки операции по освобождению города Курахово в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве ДНР в Москве. Получение им гражданства по указу президента России Владимира Путина - высшая форма государственной благодарности и знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин.
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Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
10 марта, 13:05
По словам главы ДНР, именно информация от Мартиндейла "стала ключевой" для последующего освобождения Курахова.
Об освобождении города, имеющего важное оперативное значение и расположенного в 46 километрах от Донецка, Минобороны РФ сообщило 6 января.
"И я лично общался и с командованием, и с бойцами 29-й армии Восточного военного округа, они мне это все подтверждали – что именно эта информация, которую передавал Дэниэл, легла в основу планирования и подготовки операции по освобождению Курахова", - сказал Пушилин.
Благодаря этой информации удалось все сделать грамотно, выверенно, сберечь личный состав и добиться выполнения поставленных задач, подчеркнул он.
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Пушилин назвал помощь, оказанную Дэниэлом Мартиндейлом, неоценимой
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"Это ускорило освобождение территории на кураховском направлении и самого Курахова, но это помогло еще и отодвинуть линую соприкосновения от Петровского района Донецка, который очень долгое время обстреливался", - пояснил Пушилин.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.
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16 марта, 17:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМоскваДэниэл МартиндейлДенис ПушилинВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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