https://ria.ru/20250715/martindeyl-2029185501.html

Пушилин рассказал, как данные Мартиндейла помогли при освобождении Курахово

Пушилин рассказал, как данные Мартиндейла помогли при освобождении Курахово - РИА Новости, 15.07.2025

Пушилин рассказал, как данные Мартиндейла помогли при освобождении Курахово

Информация, полученная от американца Дэниэла Мартиндейла, помогавшего Вооруженным силам РФ в ходе спецоперации, была ключевой для планирования и подготовки... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:56:00+03:00

2025-07-15T10:56:00+03:00

2025-07-15T10:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

москва

дэниэл мартиндейл

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владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Информация, полученная от американца Дэниэла Мартиндейла, помогавшего Вооруженным силам РФ в ходе спецоперации, была ключевой для планирования и подготовки операции по освобождению города Курахово в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве ДНР в Москве. Получение им гражданства по указу президента России Владимира Путина - высшая форма государственной благодарности и знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин. По словам главы ДНР, именно информация от Мартиндейла "стала ключевой" для последующего освобождения Курахова. Об освобождении города, имеющего важное оперативное значение и расположенного в 46 километрах от Донецка, Минобороны РФ сообщило 6 января. "И я лично общался и с командованием, и с бойцами 29-й армии Восточного военного округа, они мне это все подтверждали – что именно эта информация, которую передавал Дэниэл, легла в основу планирования и подготовки операции по освобождению Курахова", - сказал Пушилин. Благодаря этой информации удалось все сделать грамотно, выверенно, сберечь личный состав и добиться выполнения поставленных задач, подчеркнул он. "Это ускорило освобождение территории на кураховском направлении и самого Курахова, но это помогло еще и отодвинуть линую соприкосновения от Петровского района Донецка, который очень долгое время обстреливался", - пояснил Пушилин. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.

https://ria.ru/20250310/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20250715/martindejl-2029183764.html

https://ria.ru/20250316/kurakhovo-2005352896.html

россия

донецкая народная республика

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, москва, дэниэл мартиндейл, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность