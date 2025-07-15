https://ria.ru/20250715/martindeyl-2029185501.html
Пушилин рассказал, как данные Мартиндейла помогли при освобождении Курахово
Пушилин рассказал, как данные Мартиндейла помогли при освобождении Курахово - РИА Новости, 15.07.2025
Пушилин рассказал, как данные Мартиндейла помогли при освобождении Курахово
Информация, полученная от американца Дэниэла Мартиндейла, помогавшего Вооруженным силам РФ в ходе спецоперации, была ключевой для планирования и подготовки... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:56:00+03:00
2025-07-15T10:56:00+03:00
2025-07-15T10:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
москва
дэниэл мартиндейл
денис пушилин
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Информация, полученная от американца Дэниэла Мартиндейла, помогавшего Вооруженным силам РФ в ходе спецоперации, была ключевой для планирования и подготовки операции по освобождению города Курахово в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве ДНР в Москве. Получение им гражданства по указу президента России Владимира Путина - высшая форма государственной благодарности и знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин. По словам главы ДНР, именно информация от Мартиндейла "стала ключевой" для последующего освобождения Курахова. Об освобождении города, имеющего важное оперативное значение и расположенного в 46 километрах от Донецка, Минобороны РФ сообщило 6 января. "И я лично общался и с командованием, и с бойцами 29-й армии Восточного военного округа, они мне это все подтверждали – что именно эта информация, которую передавал Дэниэл, легла в основу планирования и подготовки операции по освобождению Курахова", - сказал Пушилин. Благодаря этой информации удалось все сделать грамотно, выверенно, сберечь личный состав и добиться выполнения поставленных задач, подчеркнул он. "Это ускорило освобождение территории на кураховском направлении и самого Курахова, но это помогло еще и отодвинуть линую соприкосновения от Петровского района Донецка, который очень долгое время обстреливался", - пояснил Пушилин. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.
https://ria.ru/20250310/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20250715/martindejl-2029183764.html
https://ria.ru/20250316/kurakhovo-2005352896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, москва, дэниэл мартиндейл, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Москва, Дэниэл Мартиндейл, Денис Пушилин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пушилин рассказал, как данные Мартиндейла помогли при освобождении Курахово
Пушилин: информация от Мартиндейла стала ключевой для освобождения Курахово
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Информация, полученная от американца Дэниэла Мартиндейла, помогавшего Вооруженным силам РФ в ходе спецоперации, была ключевой для планирования и подготовки операции по освобождению города Курахово в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Торжественная церемония вручения Мартиндейлу
российского паспорта прошла в представительстве ДНР
в Москве
. Получение им гражданства по указу президента России Владимира Путина
- высшая форма государственной благодарности и знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин
.
По словам главы ДНР, именно информация от Мартиндейла "стала ключевой" для последующего освобождения Курахова.
Об освобождении города, имеющего важное оперативное значение и расположенного в 46 километрах от Донецка
, Минобороны РФ сообщило 6 января.
"И я лично общался и с командованием, и с бойцами 29-й армии Восточного военного округа, они мне это все подтверждали – что именно эта информация, которую передавал Дэниэл, легла в основу планирования и подготовки операции по освобождению Курахова", - сказал Пушилин.
Благодаря этой информации удалось все сделать грамотно, выверенно, сберечь личный состав и добиться выполнения поставленных задач, подчеркнул он.
"Это ускорило освобождение территории на кураховском направлении и самого Курахова, но это помогло еще и отодвинуть линую соприкосновения от Петровского района Донецка, который очень долгое время обстреливался", - пояснил Пушилин.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ
территории гражданина США
Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине
с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.