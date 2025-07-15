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Американец Мартиндейл, получив российский паспорт, поблагодарил Путина - РИА Новости, 15.07.2025
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10:49 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/martindeyl-2029183137.html
Американец Мартиндейл, получив российский паспорт, поблагодарил Путина
Американец Мартиндейл, получив российский паспорт, поблагодарил Путина - РИА Новости, 15.07.2025
Американец Мартиндейл, получив российский паспорт, поблагодарил Путина
Помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции американец Дэниэл Мартиндейл после получения российского паспорта поблагодарил Россию и... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:49:00+03:00
2025-07-15T10:49:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции американец Дэниэл Мартиндейл после получения российского паспорта поблагодарил Россию и президента Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве с участием главы ДНР Дениса Пушилина. Паспорт гражданина РФ вручен Мартиндейлу по указу Путина как высшая форма государственной благодарности и знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин. "В первую очередь, спасибо России, что приняла меня… Надо благодарить и президента России за такую огромную честь", - сказал Мартиндейл в ответном слове. Мартиндейл также поблагодарил российских военных, жертвовавших собой ради освобождения Донбасса, и сотрудников спецслужб РФ. "Я никогда не забуду самоотверженности и мужества их всех. И вечно я перед ними в долгу", - подчеркнул он. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.
https://ria.ru/20250612/pasporta-2022537418.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, москва, дэниэл мартиндейл, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Москва, Дэниэл Мартиндейл, Денис Пушилин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Американец Мартиндейл, получив российский паспорт, поблагодарил Путина

Мартиндейл после получения паспорта РФ поблагодарил страну и Путина

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Гражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции американец Дэниэл Мартиндейл после получения российского паспорта поблагодарил Россию и президента Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве с участием главы ДНР Дениса Пушилина. Паспорт гражданина РФ вручен Мартиндейлу по указу Путина как высшая форма государственной благодарности и знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин.
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"В первую очередь, спасибо России, что приняла меня… Надо благодарить и президента России за такую огромную честь", - сказал Мартиндейл в ответном слове.
Мартиндейл также поблагодарил российских военных, жертвовавших собой ради освобождения Донбасса, и сотрудников спецслужб РФ. "Я никогда не забуду самоотверженности и мужества их всех. И вечно я перед ними в долгу", - подчеркнул он.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.
Глава фонда Мост мира Лиана Килинч получает паспорт гражданина России - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Главе немецкого фонда "Мост мира" Лиане Килинч вручили российский паспорт
28 мая, 12:30
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаМоскваДэниэл МартиндейлДенис ПушилинВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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