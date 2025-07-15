https://ria.ru/20250715/martindeyl-2029183137.html

Американец Мартиндейл, получив российский паспорт, поблагодарил Путина

Американец Мартиндейл, получив российский паспорт, поблагодарил Путина - РИА Новости, 15.07.2025

Американец Мартиндейл, получив российский паспорт, поблагодарил Путина

Помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции американец Дэниэл Мартиндейл после получения российского паспорта поблагодарил Россию и... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:49:00+03:00

2025-07-15T10:49:00+03:00

2025-07-15T10:49:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции американец Дэниэл Мартиндейл после получения российского паспорта поблагодарил Россию и президента Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве с участием главы ДНР Дениса Пушилина. Паспорт гражданина РФ вручен Мартиндейлу по указу Путина как высшая форма государственной благодарности и знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин. "В первую очередь, спасибо России, что приняла меня… Надо благодарить и президента России за такую огромную честь", - сказал Мартиндейл в ответном слове. Мартиндейл также поблагодарил российских военных, жертвовавших собой ради освобождения Донбасса, и сотрудников спецслужб РФ. "Я никогда не забуду самоотверженности и мужества их всех. И вечно я перед ними в долгу", - подчеркнул он. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.

https://ria.ru/20250612/pasporta-2022537418.html

https://ria.ru/20250528/kilinch-2019528518.html

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в мире, россия, донецкая народная республика, москва, дэниэл мартиндейл, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины