Американец Мартиндейл, получив российский паспорт, поблагодарил Путина
Мартиндейл после получения паспорта РФ поблагодарил страну и Путина
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции американец Дэниэл Мартиндейл после получения российского паспорта поблагодарил Россию и президента Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве с участием главы ДНР Дениса Пушилина. Паспорт гражданина РФ вручен Мартиндейлу по указу Путина как высшая форма государственной благодарности и знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин.
"В первую очередь, спасибо России, что приняла меня… Надо благодарить и президента России за такую огромную честь", - сказал Мартиндейл в ответном слове.
Мартиндейл также поблагодарил российских военных, жертвовавших собой ради освобождения Донбасса, и сотрудников спецслужб РФ. "Я никогда не забуду самоотверженности и мужества их всех. И вечно я перед ними в долгу", - подчеркнул он.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.