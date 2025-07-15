https://ria.ru/20250715/martindeyl-2029182531.html

Американцу, который помог освободить Курахово, вручили российский паспорт

Американцу, который помог освободить Курахово, вручили российский паспорт - РИА Новости, 15.07.2025

Американцу, который помог освободить Курахово, вручили российский паспорт

Американцу Дэниэлу Мартиндейлу, помогавшему Москве во время СВО, вручили российский паспорт, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:46:00+03:00

2025-07-15T10:46:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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денис пушилин

дэниэл мартиндейл

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Американцу Дэниэлу Мартиндейлу, помогавшему Москве во время СВО, вручили российский паспорт, передает корреспондент РИА Новости."Я имею честь сегодня лично вручить паспорт гражданина Российской Федерации Дэниэлу Мартиндейлу, который своими преданностью и поступками уже давно доказал, что он один из нас. Для нас это знак уважения и знак благодарности за то, что сделал Дэниэл", — заявил глава ДНР Денис Пушилин, церемония прошла в представительстве республики в Москве.Пушилин уточнил, что Мартиндейл стал гражданином России по указу президента Владимира Путина. Он зачитал присягу, после чего получил паспорт и расписался в нем. Американцу также вручили орден ДНР, поскольку его действия сберегли жизни многих жителей республики.На церемонии выступил и сам Мартиндейл:"В первую очередь спасибо России, что приняла меня. Надо благодарить и президента России за такую огромную честь"Подвиг американца

https://ria.ru/20250227/alzhir-2001859705.html

https://ria.ru/20250213/pasport-1999120912.html

https://ria.ru/20250519/pasport-2017814467.html

россия

донецкая народная республика

сша

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Получивший российский паспорт Дэниэл Мартиндейл ответил на вопрос, в чем сила Американец Дэниэл Мартиндейл, получивший российский паспорт, пообещал подумать, не взять ли ему новое имя в честь главного героя фильма "Брат". И, конечно, ответил на вопрос, в чем сила. 2025-07-15T10:46 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, сша, владимир путин, денис пушилин, дэниэл мартиндейл, вооруженные силы украины, москва