Рейтинг@Mail.ru
Американцу, который помог освободить Курахово, вручили российский паспорт - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:46 15.07.2025 (обновлено: 11:37 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/martindeyl-2029182531.html
Американцу, который помог освободить Курахово, вручили российский паспорт
Американцу, который помог освободить Курахово, вручили российский паспорт - РИА Новости, 15.07.2025
Американцу, который помог освободить Курахово, вручили российский паспорт
Американцу Дэниэлу Мартиндейлу, помогавшему Москве во время СВО, вручили российский паспорт, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:46:00+03:00
2025-07-15T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
сша
владимир путин
денис пушилин
дэниэл мартиндейл
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029192179_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0e8f7859c5d2facedeb264605c541b2d.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Американцу Дэниэлу Мартиндейлу, помогавшему Москве во время СВО, вручили российский паспорт, передает корреспондент РИА Новости."Я имею честь сегодня лично вручить паспорт гражданина Российской Федерации Дэниэлу Мартиндейлу, который своими преданностью и поступками уже давно доказал, что он один из нас. Для нас это знак уважения и знак благодарности за то, что сделал Дэниэл", — заявил глава ДНР Денис Пушилин, церемония прошла в представительстве республики в Москве.Пушилин уточнил, что Мартиндейл стал гражданином России по указу президента Владимира Путина. Он зачитал присягу, после чего получил паспорт и расписался в нем. Американцу также вручили орден ДНР, поскольку его действия сберегли жизни многих жителей республики.На церемонии выступил и сам Мартиндейл:&quot;В первую очередь спасибо России, что приняла меня. Надо благодарить и президента России за такую огромную честь&quot;Подвиг американца
https://ria.ru/20250227/alzhir-2001859705.html
https://ria.ru/20250213/pasport-1999120912.html
https://ria.ru/20250519/pasport-2017814467.html
россия
донецкая народная республика
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Получивший российский паспорт Дэниэл Мартиндейл ответил на вопрос, в чем сила
Американец Дэниэл Мартиндейл, получивший российский паспорт, пообещал подумать, не взять ли ему новое имя в честь главного героя фильма "Брат". И, конечно, ответил на вопрос, в чем сила.
2025-07-15T10:46
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029192179_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b126a4b62661668bb67b01404345eab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, сша, владимир путин, денис пушилин, дэниэл мартиндейл, вооруженные силы украины, москва
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Владимир Путин, Денис Пушилин, Дэниэл Мартиндейл, Вооруженные силы Украины, Москва
Американцу, который помог освободить Курахово, вручили российский паспорт

Американцу Мартиндейлу, который помог освободить Курахово, вручили паспорт РФ

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Американцу Дэниэлу Мартиндейлу, помогавшему Москве во время СВО, вручили российский паспорт, передает корреспондент РИА Новости.
"Я имею честь сегодня лично вручить паспорт гражданина Российской Федерации Дэниэлу Мартиндейлу, который своими преданностью и поступками уже давно доказал, что он один из нас. Для нас это знак уважения и знак благодарности за то, что сделал Дэниэл", — заявил глава ДНР Денис Пушилин, церемония прошла в представительстве республики в Москве.
Участник СВО из Алжира получил российский паспорт в Томске - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Молодой участник СВО из Алжира получил российский паспорт в Томске
27 февраля, 08:38

По его словам, полученная от американца информация сыграла ключевую роль при освобождении Курахово. Минобороны объявило о взятии города 6 января 2024-го.

Пушилин уточнил, что Мартиндейл стал гражданином России по указу президента Владимира Путина. Он зачитал присягу, после чего получил паспорт и расписался в нем. Американцу также вручили орден ДНР, поскольку его действия сберегли жизни многих жителей республики.
На церемонии выступил и сам Мартиндейл:
  • он поблагодарил российских военных, жертвовавших собой ради освобождения Донбасса, и сотрудников спецслужб:
«

"В первую очередь спасибо России, что приняла меня. Надо благодарить и президента России за такую огромную честь"

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве
Дэниэл Мартиндейл
  • американец еще 10 лет назад мечтал получить российское гражданство, сейчас его мечта сбылась;
  • в России он хочет создать семью и растить детей как настоящий гражданин, его родители тоже мечтают переехать в страну.
Вручение паспорта гражданина РФ Льву Зейбелю, который вернулся в Россию после многих лет проживания в Германии - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Обратившийся к Путину на прямой линии житель ФРГ получил российский паспорт
13 февраля, 14:47

Подвиг американца

  • В силовых структурах РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что с подконтрольной Киеву территории вывезли гражданина США Дэниэла Мартиндейла.
  • Он находился на Украине с 11 февраля 2022-го и два года передавал России координаты украинских военных объектов. Эту информацию не раз использовали для поражения техники и личного состава ВСУ.
  • Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении.
  • Первую пресс-конференцию Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении Киева к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции Москвы при проведении СВО.
Гражданин Германии Максим Житников, получивший российский паспорт - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Гражданину Германии, обратившемуся к Путину, вручили российский паспорт
19 мая, 12:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСШАВладимир ПутинДенис ПушилинДэниэл МартиндейлВооруженные силы УкраиныМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала