Американцу, который помог освободить Курахово, вручили российский паспорт
Американцу Мартиндейлу, который помог освободить Курахово, вручили паспорт РФ
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Американцу Дэниэлу Мартиндейлу, помогавшему Москве во время СВО, вручили российский паспорт, передает корреспондент РИА Новости.
"Я имею честь сегодня лично вручить паспорт гражданина Российской Федерации Дэниэлу Мартиндейлу, который своими преданностью и поступками уже давно доказал, что он один из нас. Для нас это знак уважения и знак благодарности за то, что сделал Дэниэл", — заявил глава ДНР Денис Пушилин, церемония прошла в представительстве республики в Москве.
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По его словам, полученная от американца информация сыграла ключевую роль при освобождении Курахово. Минобороны объявило о взятии города 6 января 2024-го.
Пушилин уточнил, что Мартиндейл стал гражданином России по указу президента Владимира Путина. Он зачитал присягу, после чего получил паспорт и расписался в нем. Американцу также вручили орден ДНР, поскольку его действия сберегли жизни многих жителей республики.
На церемонии выступил и сам Мартиндейл:
- он поблагодарил российских военных, жертвовавших собой ради освобождения Донбасса, и сотрудников спецслужб:
«
"В первую очередь спасибо России, что приняла меня. Надо благодарить и президента России за такую огромную честь"
- американец еще 10 лет назад мечтал получить российское гражданство, сейчас его мечта сбылась;
- в России он хочет создать семью и растить детей как настоящий гражданин, его родители тоже мечтают переехать в страну.
Подвиг американца
- В силовых структурах РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что с подконтрольной Киеву территории вывезли гражданина США Дэниэла Мартиндейла.
- Он находился на Украине с 11 февраля 2022-го и два года передавал России координаты украинских военных объектов. Эту информацию не раз использовали для поражения техники и личного состава ВСУ.
- Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении.
- Первую пресс-конференцию Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении Киева к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции Москвы при проведении СВО.