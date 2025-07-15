Мартиндейл ответил на вопрос о смене имени в честь главного героя "Брата"
Мартиндейл пообещал подумать, не взять ли ему имя в честь главного героя "Брата"
Дэниэл Мартиндейл. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции, после получения российского гражданства пообещал подумать, не взять ли ему новое имя в честь главного героя популярных отечественных художественных фильмов "Брат" и "Брат 2" Данилы Багрова.
Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве с участием главы ДНР Дениса Пушилина. Паспорт гражданина РФ вручен Мартиндейлу по указу президента России Владимира Путина как высшая форма государственной благодарности, как знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин. Мартиндейл, рискуя жизнью, оказал неоценимую помощь в сохранении жизней гражданского населения ДНР и российских военных, подчеркнул Пушилин.
По окончании церемонии Мартиндейл пообщался с журналистами. Один из них спросил, не было ли у Мартиндейла мыслей теперь сменить имя. "Мне кажется, имя Данила вам здорово подошло бы", - добавил журналист.
"Багров?", - с улыбкой уточнил Мартиндейл. Журналист это подтвердил. "Подумаем", - сказал Мартиндейл.
"В чем сила тогда, скажите?", - спросил журналист. "Правда!", - тут же уверенно ответил Мартиндейл.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
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Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.
Картины "Брат" (1997 год) и "Брат 2" (2000 год) снял режиссер Алексей Балабанов. Главную роль Данилы Багрова в обоих фильмах сыграл Сергей Бодров-младший. Культовой стала фраза Данилы Багрова из "Брата 2": "Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда - тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда, значит, он сильней".
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