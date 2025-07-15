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Мартиндейл ответил на вопрос о смене имени в честь главного героя "Брата" - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:53 15.07.2025 (обновлено: 11:20 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/martindeyl--2029184527.html
Мартиндейл ответил на вопрос о смене имени в честь главного героя "Брата"
Мартиндейл ответил на вопрос о смене имени в честь главного героя "Брата" - РИА Новости, 15.07.2025
Мартиндейл ответил на вопрос о смене имени в честь главного героя "Брата"
Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции, после получения российского гражданства пообещал подумать, не РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:53:00+03:00
2025-07-15T11:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
москва
дэниэл мартиндейл
владимир путин
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции, после получения российского гражданства пообещал подумать, не взять ли ему новое имя в честь главного героя популярных отечественных художественных фильмов "Брат" и "Брат 2" Данилы Багрова. Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве с участием главы ДНР Дениса Пушилина. Паспорт гражданина РФ вручен Мартиндейлу по указу президента России Владимира Путина как высшая форма государственной благодарности, как знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин. Мартиндейл, рискуя жизнью, оказал неоценимую помощь в сохранении жизней гражданского населения ДНР и российских военных, подчеркнул Пушилин. По окончании церемонии Мартиндейл пообщался с журналистами. Один из них спросил, не было ли у Мартиндейла мыслей теперь сменить имя. "Мне кажется, имя Данила вам здорово подошло бы", - добавил журналист. "Багров?", - с улыбкой уточнил Мартиндейл. Журналист это подтвердил. "Подумаем", - сказал Мартиндейл. "В чем сила тогда, скажите?", - спросил журналист. "Правда!", - тут же уверенно ответил Мартиндейл. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство. Картины "Брат" (1997 год) и "Брат 2" (2000 год) снял режиссер Алексей Балабанов. Главную роль Данилы Багрова в обоих фильмах сыграл Сергей Бодров-младший. Культовой стала фраза Данилы Багрова из "Брата 2": "Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда - тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда, значит, он сильней".
https://ria.ru/20241108/bekman--1982772604.html
https://ria.ru/20241225/pasport-1991256686.html
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донецкая народная республика
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Получивший российский паспорт Дэниэл Мартиндейл ответил на вопрос, в чем сила
Американец Дэниэл Мартиндейл, получивший российский паспорт, пообещал подумать, не взять ли ему новое имя в честь главного героя фильма "Брат". И, конечно, ответил на вопрос, в чем сила.
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россия, донецкая народная республика, москва, дэниэл мартиндейл, владимир путин, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Москва, Дэниэл Мартиндейл, Владимир Путин, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Мартиндейл ответил на вопрос о смене имени в честь главного героя "Брата"

Мартиндейл пообещал подумать, не взять ли ему имя в честь главного героя "Брата"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДэниэл Мартиндейл
Дэниэл Мартиндейл - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Дэниэл Мартиндейл. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции, после получения российского гражданства пообещал подумать, не взять ли ему новое имя в честь главного героя популярных отечественных художественных фильмов "Брат" и "Брат 2" Данилы Багрова.
Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве с участием главы ДНР Дениса Пушилина. Паспорт гражданина РФ вручен Мартиндейлу по указу президента России Владимира Путина как высшая форма государственной благодарности, как знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин. Мартиндейл, рискуя жизнью, оказал неоценимую помощь в сохранении жизней гражданского населения ДНР и российских военных, подчеркнул Пушилин.
По окончании церемонии Мартиндейл пообщался с журналистами. Один из них спросил, не было ли у Мартиндейла мыслей теперь сменить имя. "Мне кажется, имя Данила вам здорово подошло бы", - добавил журналист.
"Багров?", - с улыбкой уточнил Мартиндейл. Журналист это подтвердил. "Подумаем", - сказал Мартиндейл.
"В чем сила тогда, скажите?", - спросил журналист. "Правда!", - тут же уверенно ответил Мартиндейл.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
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Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.
Картины "Брат" (1997 год) и "Брат 2" (2000 год) снял режиссер Алексей Балабанов. Главную роль Данилы Багрова в обоих фильмах сыграл Сергей Бодров-младший. Культовой стала фраза Данилы Багрова из "Брата 2": "Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда - тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда, значит, он сильней".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМоскваДэниэл МартиндейлВладимир ПутинДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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