https://ria.ru/20250715/maritindeyl-2029188884.html

Мартиндейл рассказал, когда у него появилась мечта о российском гражданстве

Мартиндейл рассказал, когда у него появилась мечта о российском гражданстве - РИА Новости, 15.07.2025

Мартиндейл рассказал, когда у него появилась мечта о российском гражданстве

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции, рассказал, что еще 10 лет назад мечтал получить российское... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:06:00+03:00

2025-07-15T11:06:00+03:00

2025-07-15T11:06:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции, рассказал, что еще 10 лет назад мечтал получить российское гражданство, а сейчас очень рад, что его мечта сбылась. Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве с участием главы ДНР Дениса Пушилина. Паспорт гражданина РФ вручен Мартиндейлу по указу президента России Владимира Путина как высшая форма государственной благодарности, как знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин. Мартиндейл, рискуя жизнью, оказал неоценимую помощь в сохранении жизней гражданского населения ДНР и российских военных, подчеркнул Пушилин. "Эта мечта для меня вселилась в сердце 10 лет назад, задолго до нынешнего конфликта, убеждение, что Россия - это не только мой дом, но моя семья", - сказал Мартиндейл в ответном слове. Мартиндейл признался, что очень рад, что его мечта "теперь не только в сердце". В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.

https://ria.ru/20250715/martindeyl-2029187579.html

https://ria.ru/20250715/martindejl-2029186275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, донецкая народная республика, москва, дэниэл мартиндейл, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины