Мартиндейл рассказал, когда у него появилась мечта о российском гражданстве
Дэниэл Мартиндейл мечтал получить российское гражданство ещё 10 лет назад
Дэниэл Мартиндейл. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции, рассказал, что еще 10 лет назад мечтал получить российское гражданство, а сейчас очень рад, что его мечта сбылась.
Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве с участием главы ДНР Дениса Пушилина. Паспорт гражданина РФ вручен Мартиндейлу по указу президента России Владимира Путина как высшая форма государственной благодарности, как знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин. Мартиндейл, рискуя жизнью, оказал неоценимую помощь в сохранении жизней гражданского населения ДНР и российских военных, подчеркнул Пушилин.
"Эта мечта для меня вселилась в сердце 10 лет назад, задолго до нынешнего конфликта, убеждение, что Россия - это не только мой дом, но моя семья", - сказал Мартиндейл в ответном слове. Мартиндейл признался, что очень рад, что его мечта "теперь не только в сердце".
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.