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Тропические ливни в Москве

Тропические ливни в Москве - РИА Новости, 15.07.2025

Тропические ливни в Москве

После аномальной жары под 40 градусов в Москву пришли мощные дожди. 15 июля на столицу обрушился ливень с грозой. Порывы ветра могут достигать 18–23 метров в... РИА Новости, 15.07.2025

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После аномальной жары под 40 градусов в Москву пришли мощные дожди. 15 июля на столицу обрушился ливень с грозой. Порывы ветра могут достигать 18–23 метров в секунду. Жителей призвали быть аккуратными, не укрываться под деревьями, не оставлять рядом с ними автомобили. Возможны задержки движения общественного наземного транспорта и изменения маршрутов.

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Тропические ливни в Москве После аномальной жары под 40 градусов в Москву пришли мощные дожди. 15 июля на столицу обрушился ливень с грозой. Порывы ветра могут достигать 18–23 метров в секунду. Жителей призвали быть аккуратными, не укрываться под деревьями, не оставлять рядом с ними автомобили. Возможны задержки движения общественного наземного транспорта и изменения маршрутов. 2025-07-15T13:27 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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