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Тропические ливни в Москве
Тропические ливни в Москве - РИА Новости, 15.07.2025
Тропические ливни в Москве
После аномальной жары под 40 градусов в Москву пришли мощные дожди. 15 июля на столицу обрушился ливень с грозой. Порывы ветра могут достигать 18–23 метров в... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:27:00+03:00
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После аномальной жары под 40 градусов в Москву пришли мощные дожди. 15 июля на столицу обрушился ливень с грозой. Порывы ветра могут достигать 18–23 метров в секунду. Жителей призвали быть аккуратными, не укрываться под деревьями, не оставлять рядом с ними автомобили. Возможны задержки движения общественного наземного транспорта и изменения маршрутов.
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Тропические ливни в Москве
После аномальной жары под 40 градусов в Москву пришли мощные дожди. 15 июля на столицу обрушился ливень с грозой. Порывы ветра могут достигать 18–23 метров в секунду. Жителей призвали быть аккуратными, не укрываться под деревьями, не оставлять рядом с ними автомобили. Возможны задержки движения общественного наземного транспорта и изменения маршрутов.
2025-07-15T13:27
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PT0M51S
РИА Новости
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Тропические ливни в Москве
После аномальной жары под 40 градусов в Москву пришли мощные дожди. 15 июля на столицу обрушился ливень с грозой. Порывы ветра могут достигать 18–23 метров в секунду. Жителей призвали быть аккуратными, не укрываться под деревьями, не оставлять рядом с ними автомобили. Возможны задержки движения общественного наземного транспорта и изменения маршрутов.
2025-07-15T13:27
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PT0M51S
Тропические ливни в Москве
Читать ria.ru в
После аномальной жары под 40 градусов в Москву пришли мощные дожди. 15 июля на столицу обрушился ливень с грозой. Порывы ветра могут достигать 18–23 метров в секунду. Жителей призвали быть аккуратными, не укрываться под деревьями, не оставлять рядом с ними автомобили. Возможны задержки движения общественного наземного транспорта и изменения маршрутов.