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Тропические ливни в Москве - РИА Новости, 15.07.2025
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13:27 15.07.2025
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Тропические ливни в Москве
Тропические ливни в Москве - РИА Новости, 15.07.2025
Тропические ливни в Москве
После аномальной жары под 40 градусов в Москву пришли мощные дожди. 15 июля на столицу обрушился ливень с грозой. Порывы ветра могут достигать 18–23 метров в... РИА Новости, 15.07.2025
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После аномальной жары под 40 градусов в Москву пришли мощные дожди. 15 июля на столицу обрушился ливень с грозой. Порывы ветра могут достигать 18–23 метров в секунду. Жителей призвали быть аккуратными, не укрываться под деревьями, не оставлять рядом с ними автомобили. Возможны задержки движения общественного наземного транспорта и изменения маршрутов.
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353
60
353
60
Тропические ливни в Москве
После аномальной жары под 40 градусов в Москву пришли мощные дожди. 15 июля на столицу обрушился ливень с грозой. Порывы ветра могут достигать 18–23 метров в секунду. Жителей призвали быть аккуратными, не укрываться под деревьями, не оставлять рядом с ними автомобили. Возможны задержки движения общественного наземного транспорта и изменения маршрутов.
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Тропические ливни в Москве
После аномальной жары под 40 градусов в Москву пришли мощные дожди. 15 июля на столицу обрушился ливень с грозой. Порывы ветра могут достигать 18–23 метров в секунду. Жителей призвали быть аккуратными, не укрываться под деревьями, не оставлять рядом с ними автомобили. Возможны задержки движения общественного наземного транспорта и изменения маршрутов.
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Тропические ливни в Москве

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После аномальной жары под 40 градусов в Москву пришли мощные дожди. 15 июля на столицу обрушился ливень с грозой. Порывы ветра могут достигать 18–23 метров в секунду. Жителей призвали быть аккуратными, не укрываться под деревьями, не оставлять рядом с ними автомобили. Возможны задержки движения общественного наземного транспорта и изменения маршрутов.
 
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