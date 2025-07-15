https://ria.ru/20250715/livan-2029193448.html

Источник сообщил об ударе ВВС Израиля по населенным пунктам в Ливане

Источник сообщил об ударе ВВС Израиля по населенным пунктам в Ливане - РИА Новости, 15.07.2025

Источник сообщил об ударе ВВС Израиля по населенным пунктам в Ливане

Самолеты израильских ВВС подвергли бомбардировкам окрестности ряда населенных пунктов в долине Бекаа на востоке Ливана, сообщил РИА Новости ливанский... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:21:00+03:00

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БЕЙРУТ, 15 июл — РИА Новости. Самолеты израильских ВВС подвергли бомбардировкам окрестности ряда населенных пунктов в долине Бекаа на востоке Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. "Израильские вражеские самолеты подвергли бомбардировкам окрестности поселений Шмистар и Бодай в долине Бекаа", — рассказал собеседник агентства. Также, по словам источника, несколько ударов было нанесено по восточной горной гряде на ливано-сирийской границе. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета Безопасности ООН № 1701. Израильская армия при этом утверждает, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболла" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.

https://ria.ru/20250712/samolet-2028800632.html

https://ria.ru/20250706/khezbolla-2027478412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ливан, бекаа, израиль, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024