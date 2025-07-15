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Источник сообщил об ударе ВВС Израиля по населенным пунктам в Ливане - РИА Новости, 15.07.2025
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11:21 15.07.2025 (обновлено: 14:40 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/livan-2029193448.html
Источник сообщил об ударе ВВС Израиля по населенным пунктам в Ливане
Источник сообщил об ударе ВВС Израиля по населенным пунктам в Ливане - РИА Новости, 15.07.2025
Источник сообщил об ударе ВВС Израиля по населенным пунктам в Ливане
Самолеты израильских ВВС подвергли бомбардировкам окрестности ряда населенных пунктов в долине Бекаа на востоке Ливана, сообщил РИА Новости ливанский... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:21:00+03:00
2025-07-15T14:40:00+03:00
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БЕЙРУТ, 15 июл — РИА Новости. Самолеты израильских ВВС подвергли бомбардировкам окрестности ряда населенных пунктов в долине Бекаа на востоке Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. "Израильские вражеские самолеты подвергли бомбардировкам окрестности поселений Шмистар и Бодай в долине Бекаа", — рассказал собеседник агентства. Также, по словам источника, несколько ударов было нанесено по восточной горной гряде на ливано-сирийской границе. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета Безопасности ООН № 1701. Израильская армия при этом утверждает, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболла" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
https://ria.ru/20250712/samolet-2028800632.html
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в мире, ливан, бекаа, израиль, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Бекаа, Израиль, ООН, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Источник сообщил об ударе ВВС Израиля по населенным пунктам в Ливане

Израильские ВВС нанесли удары по населенным пунктам в долине Бекаа в Ливане

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 15 июл — РИА Новости. Самолеты израильских ВВС подвергли бомбардировкам окрестности ряда населенных пунктов в долине Бекаа на востоке Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Израильские вражеские самолеты подвергли бомбардировкам окрестности поселений Шмистар и Бодай в долине Бекаа", — рассказал собеседник агентства.
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Также, по словам источника, несколько ударов было нанесено по восточной горной гряде на ливано-сирийской границе.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета Безопасности ООН № 1701.
Израильская армия при этом утверждает, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболла" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
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