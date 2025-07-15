Источник сообщил об ударе ВВС Израиля по населенным пунктам в Ливане
Израильские ВВС нанесли удары по населенным пунктам в долине Бекаа в Ливане
© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 15 июл — РИА Новости. Самолеты израильских ВВС подвергли бомбардировкам окрестности ряда населенных пунктов в долине Бекаа на востоке Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Израильские вражеские самолеты подвергли бомбардировкам окрестности поселений Шмистар и Бодай в долине Бекаа", — рассказал собеседник агентства.
Также, по словам источника, несколько ударов было нанесено по восточной горной гряде на ливано-сирийской границе.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета Безопасности ООН № 1701.
Израильская армия при этом утверждает, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболла" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.