https://ria.ru/20250715/lider-2029226579.html

Духовный лидер друзов призвал к сопротивлению сирийским силам

Духовный лидер друзов призвал к сопротивлению сирийским силам - РИА Новости, 15.07.2025

Духовный лидер друзов призвал к сопротивлению сирийским силам

Духовный лидер общины друзов шейх Хикмат аль-Хиджри призвал к сопротивлению всеми возможными средствами вооруженным силам временного правительства, введенных в... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T13:25:00+03:00

2025-07-15T13:25:00+03:00

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БЕЙРУТ, 15 июл - РИА Новости. Духовный лидер общины друзов шейх Хикмат аль-Хиджри призвал к сопротивлению всеми возможными средствами вооруженным силам временного правительства, введенных в провинцию Сувейда на юге Сирии. "Сувейда подвергается настоящей кампании по тотальному уничтожению. Призываем всех внутри страны и за ее пределами противостоять этой варварской агрессии всеми доступными средствами", - сказал аль-Хиджри в видеообращении, опубликованном телеканалом Al Hadath. Духовный лидер друзов добавил, что после многочисленных переговоров с Дамаском, которые не привели ни к каким результатам и не продемонстрировали никакой искренности, на духовенство было оказано давление - как со стороны сирийских властей, так и извне - с целью опубликовать заявление с поддержкой ввода войск в Сувейду. "Однако, несмотря на то, что мы приняли это унизительное соглашение, режим нарушил свои обещания, и варварские обстрелы мирных жителей не прекратились", - подчеркнул аль-Хиджри. Ранее во вторник духовное руководство друзов выпустило заявление, в котором приветствовало вход сил безопасности и сирийской армии в Сувейду, призвав местные формирования сложить оружие. Почти одновременно с этим министерство внутренних дел Сирии также сообщило о вводе войск в город и введении комендантского часа, поддержав заявление религиозного руководства. В воскресенье стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. В понедельник министерство обороны САР заявило, что на фоне эскалации, совместно с МВД, были направлены военные подразделения в пострадавшие районы. Созданы безопасные коридоры для мирных жителей, принимаются меры для оперативного прекращения боестолкновений. Минобороны заявило о приверженности защите граждан в соответствии с законом. Власти призвали все стороны конфликта к сотрудничеству с армией и силами внутренней безопасности, а также к проявлению сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.

https://ria.ru/20250714/siriya-2028930992.html

https://ria.ru/20250712/voyska-2028741563.html

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в мире, сирия, дамаск (город)