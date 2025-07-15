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Киев давно мог назначить дату третьего раунда переговоров, заявил Лавров - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:37 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029262835.html
Киев давно мог назначить дату третьего раунда переговоров, заявил Лавров
Киев давно мог назначить дату третьего раунда переговоров, заявил Лавров - РИА Новости, 15.07.2025
Киев давно мог назначить дату третьего раунда переговоров, заявил Лавров
Если бы украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда переговоров в Стамбуле, то, возможно, президент США Дональд Трамп говорил бы не про 50 дней... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:37:00+03:00
2025-07-15T15:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
сша
дональд трамп
сергей лавров
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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - РИА Новости. Если бы украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда переговоров в Стамбуле, то, возможно, президент США Дональд Трамп говорил бы не про 50 дней на урегулирование, а про 30, предположил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если наши разъяснения, которые мы многократно передавали нашим коллегам, в том числе, на моих встречах "на полях" мероприятий АСЕАН, если они просто игнорируются, или не докладываются президенту Трампу - трудно судить, что за этим стоит. Но говорить о том, что нет никакого прогресса и поэтому вот 50 дней... Если бы на неделе с 22 июня украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда, может быть там бы уже и 30 дней осталось", - сказал Лавров журналистам. При этом министр подчеркнул, что Россия действует по утвержденному плану, гарантируя свои законные интересы. "Это нас, конечно, не радует, но мы действуем по утвержденному президентом плану. И этот план заключается в гарантированном обеспечении законных интересов РФ в сфере безопасности и гарантированном обеспечении прав русских и русскоязычных", - добавил министр.
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029254916.html
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Лавров о третьем раунде переговоров с Украиной
Сейчас Москва действует по утвержденному президентом плану: он заключается в обеспечении интересов России в сфере безопасности и прав русскоязычных на Украине, подчеркнул министр. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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россия, стамбул, сша, дональд трамп, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Киев давно мог назначить дату третьего раунда переговоров, заявил Лавров

Лавров: если бы Киев назвал дату переговоров, то Трамп говорил бы не про 50 дней

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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - РИА Новости. Если бы украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда переговоров в Стамбуле, то, возможно, президент США Дональд Трамп говорил бы не про 50 дней на урегулирование, а про 30, предположил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если наши разъяснения, которые мы многократно передавали нашим коллегам, в том числе, на моих встречах "на полях" мероприятий АСЕАН, если они просто игнорируются, или не докладываются президенту Трампу - трудно судить, что за этим стоит. Но говорить о том, что нет никакого прогресса и поэтому вот 50 дней... Если бы на неделе с 22 июня украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда, может быть там бы уже и 30 дней осталось", - сказал Лавров журналистам.
При этом министр подчеркнул, что Россия действует по утвержденному плану, гарантируя свои законные интересы.
"Это нас, конечно, не радует, но мы действуем по утвержденному президентом плану. И этот план заключается в гарантированном обеспечении законных интересов РФ в сфере безопасности и гарантированном обеспечении прав русских и русскоязычных", - добавил министр.
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14:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтамбулСШАДональд ТрампСергей Лавров
 
 
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