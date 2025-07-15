https://ria.ru/20250715/lavrov-2029257954.html
Лавров заявил, что Вашингтон знает позицию России по Украине
Лавров заявил, что Вашингтон знает позицию России по Украине - РИА Новости, 15.07.2025
Лавров заявил, что Вашингтон знает позицию России по Украине
Вашингтон прекрасно знает позицию Москвы на переговорах в Стамбуле по украинскому вопросу, этот формат не исчерпан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:08:00+03:00
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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - РИА Новости. Вашингтон прекрасно знает позицию Москвы на переговорах в Стамбуле по украинскому вопросу, этот формат не исчерпан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Наши американские коллеги прекрасно знают нашу позицию. Мы им говорили об этом, насчет "исчерпанности формата". Он не исчерпан", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС.
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029248325.html
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в мире, вашингтон (штат), москва, стамбул, сергей лавров, шос
В мире, Вашингтон (штат), Москва, Стамбул, Сергей Лавров, ШОС
Лавров заявил, что Вашингтон знает позицию России по Украине
Лавров: США прекрасно знают позицию России на переговорах в Стамбуле по Украине