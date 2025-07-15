https://ria.ru/20250715/lavrov-2029257954.html

Лавров заявил, что Вашингтон знает позицию России по Украине

Лавров заявил, что Вашингтон знает позицию России по Украине - РИА Новости, 15.07.2025

Лавров заявил, что Вашингтон знает позицию России по Украине

Вашингтон прекрасно знает позицию Москвы на переговорах в Стамбуле по украинскому вопросу, этот формат не исчерпан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.07.2025

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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - РИА Новости. Вашингтон прекрасно знает позицию Москвы на переговорах в Стамбуле по украинскому вопросу, этот формат не исчерпан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Наши американские коллеги прекрасно знают нашу позицию. Мы им говорили об этом, насчет "исчерпанности формата". Он не исчерпан", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС.

https://ria.ru/20250715/lavrov-2029248325.html

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в мире, вашингтон (штат), москва, стамбул, сергей лавров, шос