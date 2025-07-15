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Лавров заявил, что Вашингтон знает позицию России по Украине - РИА Новости, 15.07.2025
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15:08 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029257954.html
Лавров заявил, что Вашингтон знает позицию России по Украине
Лавров заявил, что Вашингтон знает позицию России по Украине - РИА Новости, 15.07.2025
Лавров заявил, что Вашингтон знает позицию России по Украине
Вашингтон прекрасно знает позицию Москвы на переговорах в Стамбуле по украинскому вопросу, этот формат не исчерпан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:08:00+03:00
2025-07-15T15:08:00+03:00
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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - РИА Новости. Вашингтон прекрасно знает позицию Москвы на переговорах в Стамбуле по украинскому вопросу, этот формат не исчерпан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Наши американские коллеги прекрасно знают нашу позицию. Мы им говорили об этом, насчет "исчерпанности формата". Он не исчерпан", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС.
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в мире, вашингтон (штат), москва, стамбул, сергей лавров, шос
В мире, Вашингтон (штат), Москва, Стамбул, Сергей Лавров, ШОС
Лавров заявил, что Вашингтон знает позицию России по Украине

Лавров: США прекрасно знают позицию России на переговорах в Стамбуле по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - РИА Новости. Вашингтон прекрасно знает позицию Москвы на переговорах в Стамбуле по украинскому вопросу, этот формат не исчерпан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наши американские коллеги прекрасно знают нашу позицию. Мы им говорили об этом, насчет "исчерпанности формата". Он не исчерпан", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС.
Мы все это проходили — Лавров об угрозах Трампа ввести пошлины на российские товары - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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14:41
 
В миреВашингтон (штат)МоскваСтамбулСергей ЛавровШОС
 
 
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