https://ria.ru/20250715/lavrov-2029254916.html

Москва хочет понять, что стоит за ультиматумом Трампа, заявил Лавров

Москва хочет понять, что стоит за ультиматумом Трампа, заявил Лавров - РИА Новости, 15.07.2025

Москва хочет понять, что стоит за ультиматумом Трампа, заявил Лавров

Москва хочет понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа о сроке в 50 дней для урегулирования ситуации на Украине, заявил глава МИД Сергей... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:54:00+03:00

2025-07-15T14:54:00+03:00

2025-07-15T16:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

дональд трамп

сергей лавров

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029254583_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a0a3a75ac6bde1dc8801c67f9fc0b0c3.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл — РИА Новости. Москва хочет понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа о сроке в 50 дней для урегулирования ситуации на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ШОС."Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением — 50 дней. Было раньше и 24 часа. И 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент США", — сказал он.Другие заявления Лаврова:Ультиматум ТрампаВ понедельник президент США поставил Москве ультиматум, дав срок в 50 дней на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у России нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html

https://ria.ru/20250715/evropa-2029084565.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мы все это проходили" — Лавров об угрозах Трампа ввести пошлины на российские товары Лавров об угрозах Трампа ввести 100% пошлины на товары из РФ: мы справляемся с санкциями, не считаю, что партнеры откажутся от обязательств в торговле. 2025-07-15T14:54 true PT2M33S

Лавров о третьем раунде переговоров с Украиной Сейчас Москва действует по утвержденному президентом плану: он заключается в обеспечении интересов России в сфере безопасности и прав русскоязычных на Украине, подчеркнул министр. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-15T14:54 true PT1M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, нато, россия