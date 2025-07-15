Москва хочет понять, что стоит за ультиматумом Трампа, заявил Лавров
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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл — РИА Новости. Москва хочет понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа о сроке в 50 дней для урегулирования ситуации на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ШОС.
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"Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением — 50 дней. Было раньше и 24 часа. И 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент США", — сказал он.
Другие заявления Лаврова:
- Россия справляется с санкциями и не считает, что ее партнеры откажутся от обязательств в торговле.
- Трамп находится под неприличным давлением ЕС и НАТО, которые поддерживают требования Зеленского накачивать Украину современным оружием.
- ЕС пытается затянуть США в воронку новых антироссийских санкций, но ущерб понесут авторы этой санкционной войны.
- США прекрасно знают позицию России на переговорах в Стамбуле по Украине, этот формат не исчерпан.
- Заявления Киева о том, что Стамбульские переговоры исчерпали себя, показывают нежелание Украины договариваться.
- Если бы украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда переговоров в Стамбуле, то, возможно, Трамп говорил бы не про 50 дней на урегулирование, а про 30.
Ультиматум Трампа
В понедельник президент США поставил Москве ультиматум, дав срок в 50 дней на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у России нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.