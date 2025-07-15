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Москва хочет понять, что стоит за ультиматумом Трампа, заявил Лавров - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 15.07.2025 (обновлено: 16:35 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029254916.html
Москва хочет понять, что стоит за ультиматумом Трампа, заявил Лавров
Москва хочет понять, что стоит за ультиматумом Трампа, заявил Лавров - РИА Новости, 15.07.2025
Москва хочет понять, что стоит за ультиматумом Трампа, заявил Лавров
Москва хочет понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа о сроке в 50 дней для урегулирования ситуации на Украине, заявил глава МИД Сергей... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:54:00+03:00
2025-07-15T16:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
сергей лавров
евросоюз
нато
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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл — РИА Новости. Москва хочет понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа о сроке в 50 дней для урегулирования ситуации на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ШОС.&quot;Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением — 50 дней. Было раньше и 24 часа. И 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент США&quot;, — сказал он.Другие заявления Лаврова:Ультиматум ТрампаВ понедельник президент США поставил Москве ультиматум, дав срок в 50 дней на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у России нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html
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"Мы все это проходили" — Лавров об угрозах Трампа ввести пошлины на российские товары
Лавров об угрозах Трампа ввести 100% пошлины на товары из РФ: мы справляемся с санкциями, не считаю, что партнеры откажутся от обязательств в торговле.
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Лавров о третьем раунде переговоров с Украиной
Сейчас Москва действует по утвержденному президентом плану: он заключается в обеспечении интересов России в сфере безопасности и прав русскоязычных на Украине, подчеркнул министр. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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в мире, сша, украина, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Россия

Москва хочет понять, что стоит за ультиматумом Трампа, заявил Лавров

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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл — РИА Новости. Москва хочет понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа о сроке в 50 дней для урегулирования ситуации на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ШОС.
«

"Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением — 50 дней. Было раньше и 24 часа. И 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент США", — сказал он.

Другие заявления Лаврова:

  • Россия справляется с санкциями и не считает, что ее партнеры откажутся от обязательств в торговле.
  • Трамп находится под неприличным давлением ЕС и НАТО, которые поддерживают требования Зеленского накачивать Украину современным оружием.
  • ЕС пытается затянуть США в воронку новых антироссийских санкций, но ущерб понесут авторы этой санкционной войны.
  • США прекрасно знают позицию России на переговорах в Стамбуле по Украине, этот формат не исчерпан.
  • Заявления Киева о том, что Стамбульские переговоры исчерпали себя, показывают нежелание Украины договариваться.
  • Если бы украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда переговоров в Стамбуле, то, возможно, Трамп говорил бы не про 50 дней на урегулирование, а про 30.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Спасибо Дональду за это: ультиматум Трампа России ускорит разгром Украины
08:00

Ультиматум Трампа

В понедельник президент США поставил Москве ультиматум, дав срок в 50 дней на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у России нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Воевать на свои: Европа оплатит антироссийский блицкриг грабежом
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампСергей ЛавровЕвросоюзНАТОРоссия
 
 
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