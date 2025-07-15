https://ria.ru/20250715/lavrov-2029248325.html
Лавров отреагировал на ультиматум Трампа
Лавров отреагировал на ультиматум Трампа - РИА Новости, 15.07.2025
Лавров отреагировал на ультиматум Трампа
Москва хочет понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа по сроку в 50 дней для урегулирования на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:41:00+03:00
2025-07-15T14:41:00+03:00
2025-07-15T15:33:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
сша
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - РИА Новости. Москва хочет понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа по сроку в 50 дней для урегулирования на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением. 50 дней. Было раньше и 24 часа. И 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент США", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС
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"Мы все это проходили" — Лавров об угрозах Трампа ввести пошлины на российские товары
Лавров об угрозах Трампа ввести 100% пошлины на товары из РФ: мы справляемся с санкциями, не считаю, что партнеры откажутся от обязательств в торговле.
2025-07-15T14:41
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Лавров отреагировал на ультиматум Трампа
Лавров: РФ хочет понять, что стоит за словами Трампа о 50 днях на мир на Украине