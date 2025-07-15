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Лавров отреагировал на ультиматум Трампа - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 15.07.2025 (обновлено: 15:33 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029248325.html
Лавров отреагировал на ультиматум Трампа
Лавров отреагировал на ультиматум Трампа - РИА Новости, 15.07.2025
Лавров отреагировал на ультиматум Трампа
Москва хочет понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа по сроку в 50 дней для урегулирования на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:41:00+03:00
2025-07-15T15:33:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
сша
дональд трамп
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
украина
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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - РИА Новости. Москва хочет понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа по сроку в 50 дней для урегулирования на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением. 50 дней. Было раньше и 24 часа. И 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент США", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС
https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html
сша
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"Мы все это проходили" — Лавров об угрозах Трампа ввести пошлины на российские товары
Лавров об угрозах Трампа ввести 100% пошлины на товары из РФ: мы справляемся с санкциями, не считаю, что партнеры откажутся от обязательств в торговле.
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в мире, сша, дональд трамп, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, пошлины, введение трампом пошлин на импорт, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Специальная военная операция на Украине, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Украина, Пошлины, Введение Трампом пошлин на импорт, Санкции, Санкции в отношении России
Лавров отреагировал на ультиматум Трампа

Лавров: РФ хочет понять, что стоит за словами Трампа о 50 днях на мир на Украине

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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - РИА Новости. Москва хочет понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа по сроку в 50 дней для урегулирования на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением. 50 дней. Было раньше и 24 часа. И 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент США", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Спасибо Дональду за это: ультиматум Трампа России ускорит разгром Украины
08:00
 
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