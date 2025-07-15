https://ria.ru/20250715/lavrov-2029248325.html

Лавров отреагировал на ультиматум Трампа

Лавров отреагировал на ультиматум Трампа - РИА Новости, 15.07.2025

Лавров отреагировал на ультиматум Трампа

Москва хочет понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа по сроку в 50 дней для урегулирования на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.07.2025

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2025-07-15T14:41:00+03:00

2025-07-15T15:33:00+03:00

в мире

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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - РИА Новости. Москва хочет понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа по сроку в 50 дней для урегулирования на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением. 50 дней. Было раньше и 24 часа. И 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент США", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС

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"Мы все это проходили" — Лавров об угрозах Трампа ввести пошлины на российские товары Лавров об угрозах Трампа ввести 100% пошлины на товары из РФ: мы справляемся с санкциями, не считаю, что партнеры откажутся от обязательств в торговле. 2025-07-15T14:41 true PT2M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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