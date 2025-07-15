https://ria.ru/20250715/latvija-2029128959.html
Латвия перестала признавать российские загранпаспорта без биометрии
Латвия перестала признавать российские загранпаспорта без биометрии - РИА Новости, 15.07.2025
Латвия перестала признавать российские загранпаспорта без биометрии
Латвия с 15 июля перестала признавать российские загранпаспорта без биометрических данных, их обладателям запрещен въезд в страну. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T00:22:00+03:00
2025-07-15T00:22:00+03:00
2025-07-15T00:22:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Латвия с 15 июля перестала признавать российские загранпаспорта без биометрических данных, их обладателям запрещен въезд в страну. "С 15 июля 2025 года вступит в силу решение, согласно которому действительными для въезда в Латвию будут признаны только паспорта граждан Российской Федерации с биометрическими данными", - говорится в заявлении МИД республики от 18 июня. С вступлением в силу решения Латвия также прекратит выдавать визы держателям загранпаспортов без биометрии и прекратит принимать заявления на вид на жительство от тех россиян, у кого нет заграничного паспорта с биометрическими данными. Как уточняли в ведомстве, с 15 июля владельцы российских загранпаспортов без биометрии не смогут въезжать в Латвию, но приехавшие ранее смогут находиться в стране до окончания срока действия визовых документов. Владельцам латвийских долгосрочных виз и видов на жительство будет предоставлен полугодовой период для обмена загранпаспортов. К настоящему моменту "пятилетние" заграничные паспорта граждан России без биометрии не признают Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия и Литва.
https://ria.ru/20250702/latviya-2026802733.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, россия, чехия, в мире
Латвия, Россия, Чехия, В мире
Латвия перестала признавать российские загранпаспорта без биометрии
Латвия с 15 июля перестала признавать российские загранпаспорта без биометрии