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На Кубани пять человек пострадали в ДТП с трактором - РИА Новости, 15.07.2025
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21:55 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/kuban-2029336143.html
На Кубани пять человек пострадали в ДТП с трактором
На Кубани пять человек пострадали в ДТП с трактором - РИА Новости, 15.07.2025
На Кубани пять человек пострадали в ДТП с трактором
Легковой автомобиль на Кубани попытался обогнать трактор и перевернулся, в результате ДТП пять человек госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T21:55:00+03:00
2025-07-15T21:55:00+03:00
происшествия
авто
краснодарский край
гулькевичский район
армавир
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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль на Кубани попытался обогнать трактор и перевернулся, в результате ДТП пять человек госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии, сообщили в главном управлении МВД по Краснодарскому краю. По данным управления, ДТП произошло в Гулькевичском районе. "Сегодня около 17.15 (совпадает с мск) 21-летний водитель "ВАЗ 21074", совершая обгон, столкнулся с впереди идущим трактором, под управлением 58-летнего местного жителя. От удара легковой автомобиль перевернулся. В тяжелом состоянии в ЦРБ города Армавира доставлены водитель ВАЗа и его пассажиры 26 и 23 лет. В ЦРБ города Гулькевичи госпитализированы 17-летний подросток и 23-летняя девушка", - говорится в сообщении. Водитель трактора, как отмечается, не пострадал. Сейчас полицейские ведут проверку по факту аварии.
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краснодарский край
гулькевичский район
армавир
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происшествия, авто, краснодарский край, гулькевичский район, армавир
Происшествия, Авто, Краснодарский край, Гулькевичский район, Армавир
На Кубани пять человек пострадали в ДТП с трактором

На Кубани перевернулся легковой автомобиль, пять человек госпитализированы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль на Кубани попытался обогнать трактор и перевернулся, в результате ДТП пять человек госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии, сообщили в главном управлении МВД по Краснодарскому краю.
По данным управления, ДТП произошло в Гулькевичском районе.
"Сегодня около 17.15 (совпадает с мск) 21-летний водитель "ВАЗ 21074", совершая обгон, столкнулся с впереди идущим трактором, под управлением 58-летнего местного жителя. От удара легковой автомобиль перевернулся. В тяжелом состоянии в ЦРБ города Армавира доставлены водитель ВАЗа и его пассажиры 26 и 23 лет. В ЦРБ города Гулькевичи госпитализированы 17-летний подросток и 23-летняя девушка", - говорится в сообщении.
Водитель трактора, как отмечается, не пострадал. Сейчас полицейские ведут проверку по факту аварии.
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ПроисшествияАвтоКраснодарский крайГулькевичский районАрмавир
 
 
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