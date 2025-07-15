https://ria.ru/20250715/kuban-2029336143.html

На Кубани пять человек пострадали в ДТП с трактором

На Кубани пять человек пострадали в ДТП с трактором - РИА Новости, 15.07.2025

На Кубани пять человек пострадали в ДТП с трактором

Легковой автомобиль на Кубани попытался обогнать трактор и перевернулся, в результате ДТП пять человек госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T21:55:00+03:00

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2025-07-15T21:55:00+03:00

происшествия

авто

краснодарский край

гулькевичский район

армавир

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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль на Кубани попытался обогнать трактор и перевернулся, в результате ДТП пять человек госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии, сообщили в главном управлении МВД по Краснодарскому краю. По данным управления, ДТП произошло в Гулькевичском районе. "Сегодня около 17.15 (совпадает с мск) 21-летний водитель "ВАЗ 21074", совершая обгон, столкнулся с впереди идущим трактором, под управлением 58-летнего местного жителя. От удара легковой автомобиль перевернулся. В тяжелом состоянии в ЦРБ города Армавира доставлены водитель ВАЗа и его пассажиры 26 и 23 лет. В ЦРБ города Гулькевичи госпитализированы 17-летний подросток и 23-летняя девушка", - говорится в сообщении. Водитель трактора, как отмечается, не пострадал. Сейчас полицейские ведут проверку по факту аварии.

https://ria.ru/20250712/ljudi-2028742893.html

краснодарский край

гулькевичский район

армавир

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происшествия, авто, краснодарский край, гулькевичский район, армавир