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На Кубани мужчина ударил беременную женщину за отказ познакомиться

На Кубани мужчина ударил беременную женщину за отказ познакомиться - РИА Новости, 15.07.2025

На Кубани мужчина ударил беременную женщину за отказ познакомиться

Мужчина напал на беременную женщину на Кубани и избил ее, возбуждено уголовное дело, агрессора ищут, сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:21:00+03:00

2025-07-15T12:21:00+03:00

2025-07-15T12:21:00+03:00

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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Мужчина напал на беременную женщину на Кубани и избил ее, возбуждено уголовное дело, агрессора ищут, сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю. "По факту нападения на беременную женщину возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство")… Неустановленный мужчина беспричинно удар прохожую кулаком в область левого виска, чем нанес телесные повреждения в виде гематомы левого глаза", - говорится в сообщении. Злоумышленника ищут, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Как сообщило СУСК по Краснодарскому краю, накануне в социальных медиа были опубликованы сведения о том, что 13 июля в районе улицы Энергетиков в Краснодаре к беременной женщине подошли двое мужчин в нетрезвом состоянии и предложили познакомиться. Женщина отказалась, и в ответ на это один из мужчин ударил ее кулаком в лицо. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, сообщает информационный центр СК России.

https://ria.ru/20250704/kaliningrad-2027228757.html

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происшествия, россия, краснодарский край, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)