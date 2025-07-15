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На Кубани мужчина ударил беременную женщину за отказ познакомиться - РИА Новости, 15.07.2025
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12:21 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/kuban-2029207911.html
На Кубани мужчина ударил беременную женщину за отказ познакомиться
На Кубани мужчина ударил беременную женщину за отказ познакомиться - РИА Новости, 15.07.2025
На Кубани мужчина ударил беременную женщину за отказ познакомиться
Мужчина напал на беременную женщину на Кубани и избил ее, возбуждено уголовное дело, агрессора ищут, сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:21:00+03:00
2025-07-15T12:21:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Мужчина напал на беременную женщину на Кубани и избил ее, возбуждено уголовное дело, агрессора ищут, сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю. "По факту нападения на беременную женщину возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство")… Неустановленный мужчина беспричинно удар прохожую кулаком в область левого виска, чем нанес телесные повреждения в виде гематомы левого глаза", - говорится в сообщении. Злоумышленника ищут, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Как сообщило СУСК по Краснодарскому краю, накануне в социальных медиа были опубликованы сведения о том, что 13 июля в районе улицы Энергетиков в Краснодаре к беременной женщине подошли двое мужчин в нетрезвом состоянии и предложили познакомиться. Женщина отказалась, и в ответ на это один из мужчин ударил ее кулаком в лицо. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, сообщает информационный центр СК России.
https://ria.ru/20250704/kaliningrad-2027228757.html
россия
краснодарский край
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происшествия, россия, краснодарский край, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Краснодар, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани мужчина ударил беременную женщину за отказ познакомиться

На Кубани задержали мужчину, ударившего беременную женщину

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Мужчина напал на беременную женщину на Кубани и избил ее, возбуждено уголовное дело, агрессора ищут, сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю.
"По факту нападения на беременную женщину возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство")… Неустановленный мужчина беспричинно удар прохожую кулаком в область левого виска, чем нанес телесные повреждения в виде гематомы левого глаза", - говорится в сообщении.
Злоумышленника ищут, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Как сообщило СУСК по Краснодарскому краю, накануне в социальных медиа были опубликованы сведения о том, что 13 июля в районе улицы Энергетиков в Краснодаре к беременной женщине подошли двое мужчин в нетрезвом состоянии и предложили познакомиться. Женщина отказалась, и в ответ на это один из мужчин ударил ее кулаком в лицо.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, сообщает информационный центр СК России.
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайКраснодарСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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