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Житель Крыма получил срок за сбор и передачу данных украинской разведке - РИА Новости, 15.07.2025
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10:31 15.07.2025 (обновлено: 10:49 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/krym-2029178950.html
Житель Крыма получил срок за сбор и передачу данных украинской разведке
Житель Крыма получил срок за сбор и передачу данных украинской разведке - РИА Новости, 15.07.2025
Житель Крыма получил срок за сбор и передачу данных украинской разведке
Суд приговорил жителя Крыма к 17 годам колонии за сбор и передачу сведений о фортификационных сооружениях украинской военной разведке, сообщила прокуратура... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:31:00+03:00
2025-07-15T10:49:00+03:00
республика крым
киев
россия
министерство обороны украины
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Суд приговорил жителя Крыма к 17 годам колонии за сбор и передачу сведений о фортификационных сооружениях украинской военной разведке, сообщила прокуратура республики.Установлено, что 53-летний житель Черноморского района с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года, будучи противником проведения СВО, в мессенджерах установил контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины.Мужчина собирал сведения о местах расположения фортификационных сооружений, личного состава, военной техники и позиций подразделений министерства обороны РФ. Фотографии карт с отметками мест и пояснительные голосовые сообщения он направлял куратору, эти данные являлись достоверными и могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных. Его задержали сотрудники управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю."Житель Крыма признан виновным в государственной измене… Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год и шесть месяцев, а также со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250714/agent-2029006186.html
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республика крым
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республика крым, киев, россия, министерство обороны украины, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Республика Крым, Киев, Россия, Министерство обороны Украины, Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Житель Крыма получил срок за сбор и передачу данных украинской разведке

Житель Крыма получил 17 лет за сбор и передачу данных разведке Украины

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Суд приговорил жителя Крыма к 17 годам колонии за сбор и передачу сведений о фортификационных сооружениях украинской военной разведке, сообщила прокуратура республики.
Установлено, что 53-летний житель Черноморского района с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года, будучи противником проведения СВО, в мессенджерах установил контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины.
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Мужчина собирал сведения о местах расположения фортификационных сооружений, личного состава, военной техники и позиций подразделений министерства обороны РФ. Фотографии карт с отметками мест и пояснительные голосовые сообщения он направлял куратору, эти данные являлись достоверными и могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных. Его задержали сотрудники управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю.
"Житель Крыма признан виновным в государственной измене… Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год и шесть месяцев, а также со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Республика КрымКиевРоссияМинистерство обороны УкраиныСевастопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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