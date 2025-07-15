https://ria.ru/20250715/krym-2029178950.html

Житель Крыма получил срок за сбор и передачу данных украинской разведке

Житель Крыма получил срок за сбор и передачу данных украинской разведке - РИА Новости, 15.07.2025

Житель Крыма получил срок за сбор и передачу данных украинской разведке

Суд приговорил жителя Крыма к 17 годам колонии за сбор и передачу сведений о фортификационных сооружениях украинской военной разведке, сообщила прокуратура... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:31:00+03:00

2025-07-15T10:31:00+03:00

2025-07-15T10:49:00+03:00

республика крым

киев

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министерство обороны украины

севастополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Суд приговорил жителя Крыма к 17 годам колонии за сбор и передачу сведений о фортификационных сооружениях украинской военной разведке, сообщила прокуратура республики.Установлено, что 53-летний житель Черноморского района с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года, будучи противником проведения СВО, в мессенджерах установил контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины.Мужчина собирал сведения о местах расположения фортификационных сооружений, личного состава, военной техники и позиций подразделений министерства обороны РФ. Фотографии карт с отметками мест и пояснительные голосовые сообщения он направлял куратору, эти данные являлись достоверными и могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных. Его задержали сотрудники управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю."Житель Крыма признан виновным в государственной измене… Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год и шесть месяцев, а также со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250714/agent-2029006186.html

https://ria.ru/20250711/agent-2028507326.html

республика крым

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республика крым, киев, россия, министерство обороны украины, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия