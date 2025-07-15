https://ria.ru/20250715/krym-2029154720.html
Константинов рассказал о судьбе имущества украинских олигархов в Крыму
Константинов рассказал о судьбе имущества украинских олигархов в Крыму - РИА Новости, 15.07.2025
Константинов рассказал о судьбе имущества украинских олигархов в Крыму
В Крыму за первое полугодие текущего года на торгах продали 25 национализированных объектов, принадлежащих ранее украинским олигархам, на общую сумму более 2,2... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T08:18:00+03:00
2025-07-15T08:18:00+03:00
2025-07-15T10:18:00+03:00
республика крым
россия
ливадия
владимир константинов
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владимир зеленский
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. В Крыму за первое полугодие текущего года на торгах продали 25 национализированных объектов, принадлежащих ранее украинским олигархам, на общую сумму более 2,2 млрд рублей, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. "Имущество врагов Крыма и России, ранее национализированное в собственность республики, активно реализуется на торгах. Так, за первое полугодие 2025 года продано 25 национализированных объектов. Благодаря этому в бюджет Крыма поступило более 2,2 млрд рублей", - написал Константинов в своем Telegram-канале. По его словам, полученные средства направляются на развитие республики, поддержку бойцов СВО и их семей. "Словом, служат на благо Крыма и крымчан", - подчеркнул глава парламента. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
https://ria.ru/20250219/krym-2000306737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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республика крым, россия, ливадия, владимир константинов, сергей аксенов (политик), владимир зеленский, общество, украина
Республика Крым, Россия, Ливадия, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Владимир Зеленский, Общество, Украина
Константинов рассказал о судьбе имущества украинских олигархов в Крыму
В Крыму в 2025 г продали 25 национализированных объектов украинских олигархов