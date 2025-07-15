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Украинский беспилотник попал в кровлю жилого дома в Донецке

Украинский беспилотник попал в кровлю жилого дома в Донецке - РИА Новости, 15.07.2025

Украинский беспилотник попал в кровлю жилого дома в Донецке

Украинский беспилотник ударил по кровле жилого дома в Донецке, в результате чего повреждено 30 "квадратов" кровли и перекрытия, никто не пострадал, сообщил мэр... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T18:16:00+03:00

2025-07-15T18:16:00+03:00

2025-07-15T18:16:00+03:00

донецк

донецкая народная республика

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алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник ударил по кровле жилого дома в Донецке, в результате чего повреждено 30 "квадратов" кровли и перекрытия, никто не пострадал, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации, зафиксировано попадание БПЛА в кровлю дома в Киевском районе. Повреждено 30 квадратных метров кровли и перекрытие", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Обошлось без пострадавших, уточнил мэр. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 16.55 атаковали Киевский район Донецка при помощи дрона-камикадзе. Киевский район Донецка расположен в северной части города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, происшествия