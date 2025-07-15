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Украинский беспилотник попал в кровлю жилого дома в Донецке - РИА Новости, 15.07.2025
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18:16 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/krovlya-2029305201.html
Украинский беспилотник попал в кровлю жилого дома в Донецке
Украинский беспилотник попал в кровлю жилого дома в Донецке - РИА Новости, 15.07.2025
Украинский беспилотник попал в кровлю жилого дома в Донецке
Украинский беспилотник ударил по кровле жилого дома в Донецке, в результате чего повреждено 30 "квадратов" кровли и перекрытия, никто не пострадал, сообщил мэр... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:16:00+03:00
2025-07-15T18:16:00+03:00
донецк
донецкая народная республика
украина
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник ударил по кровле жилого дома в Донецке, в результате чего повреждено 30 "квадратов" кровли и перекрытия, никто не пострадал, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации, зафиксировано попадание БПЛА в кровлю дома в Киевском районе. Повреждено 30 квадратных метров кровли и перекрытие", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Обошлось без пострадавших, уточнил мэр. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 16.55 атаковали Киевский район Донецка при помощи дрона-камикадзе. Киевский район Донецка расположен в северной части города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинский беспилотник попал в кровлю жилого дома в Донецке

Кулемзин: БПЛА ВСУ ударил по кровле жилого дома в Донецке

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник ударил по кровле жилого дома в Донецке, в результате чего повреждено 30 "квадратов" кровли и перекрытия, никто не пострадал, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, зафиксировано попадание БПЛА в кровлю дома в Киевском районе. Повреждено 30 квадратных метров кровли и перекрытие", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Обошлось без пострадавших, уточнил мэр.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 16.55 атаковали Киевский район Донецка при помощи дрона-камикадзе.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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