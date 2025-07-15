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На Западе объяснили, с чем столкнулся ЕС после заявления Трампа о России - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:21 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/koshkovich-2029273090.html
На Западе объяснили, с чем столкнулся ЕС после заявления Трампа о России
На Западе объяснили, с чем столкнулся ЕС после заявления Трампа о России - РИА Новости, 15.07.2025
На Западе объяснили, с чем столкнулся ЕС после заявления Трампа о России
Президент США Дональд Трамп переложил конфликт на Украине на плечи Европы, написал в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:21:00+03:00
2025-07-15T16:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
дональд трамп
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп переложил конфликт на Украине на плечи Европы, написал в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. "Трамп, по сути, передал войну Европе. Он продаст европейским союзникам много оружия, с которым они смогут делать все, что захотят", — говорится в публикации. Кошкович добавил, что Европа получает 30-процентные тарифы и обязательство покупать американское оружие. Заявление Трампа В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители. Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
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в мире, европа, россия, дональд трамп, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Россия, Дональд Трамп, Украина
На Западе объяснили, с чем столкнулся ЕС после заявления Трампа о России

Кошкович: Трамп передал конфликт на Украине Европе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп переложил конфликт на Украине на плечи Европы, написал в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

"Трамп, по сути, передал войну Европе. Он продаст европейским союзникам много оружия, с которым они смогут делать все, что захотят", — говорится в публикации.
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Кошкович добавил, что Европа получает 30-процентные тарифы и обязательство покупать американское оружие.

Заявление Трампа

В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.

Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.

При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаРоссияДональд ТрампУкраина
 
 
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