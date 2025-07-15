https://ria.ru/20250715/konyak-2029268609.html
Исследование показало, насколько армянский коньяк соответствует стандартам
Исследование показало, насколько армянский коньяк соответствует стандартам - РИА Новости, 15.07.2025
Исследование показало, насколько армянский коньяк соответствует стандартам
Более 80% образцов армянского коньяка не отвечают российским стандартам, говорится в исследовании Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:02:00+03:00
2025-07-15T16:02:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Более 80% образцов армянского коньяка не отвечают российским стандартам, говорится в исследовании Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции ("Союзконьяк") и международной ассоциации "Антиконтрафакт".Эксперты изучили 71 образец различных торговых марок от восьми крупнейших армянских производителей. "Результаты исследования <...> показали несоответствие действующим стандартам в 85% проверенных образцов армянских коньяков", — говорится в релизе. В нем указано, что продукция не соответствует требованиям нескольких ГОСТов и законодательству. В половине проверенных образцов выявили спирты невиноградного происхождения."Мы фиксировали небольшое улучшение ситуации, но она вновь ухудшается. Это говорит о том, что недобросовестные производители быстро адаптируются к любым мерам контроля. А анализ выявленных нарушений свидетельствует об умышленных групповых действиях, направленных прежде всего на снижение себестоимости продукции за счет фальсификации сырья, что ведет к прямому обману потребителей готовой продукции и реальной угрозе их здоровью и даже жизни", — отметили представители "Союзконьяка".По результатам исследования направлены обращения в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка, ФТС, Генпрокуратуру, а также в профильные министерства Армении и Грузии.
https://ria.ru/20250611/konyak-2022307144.html
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экономика, армения, россия, в мире, коньяк, алкоголь, гост, генеральная прокуратура рф, грузия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Армения, Россия, В мире, Коньяк, Алкоголь, ГОСТ, Генеральная прокуратура РФ, Грузия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Исследование показало, насколько армянский коньяк соответствует стандартам
Более 80 процентов образцов армянского коньяка не отвечают российским стандартам
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Более 80% образцов армянского коньяка не отвечают российским стандартам, говорится в исследовании Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции ("Союзконьяк") и международной ассоциации "Антиконтрафакт".
Эксперты изучили 71 образец различных торговых марок от восьми крупнейших армянских производителей.
"Результаты исследования <...> показали несоответствие действующим стандартам в 85% проверенных образцов армянских коньяков", — говорится в релизе.
В нем указано, что продукция не соответствует требованиям нескольких ГОСТов и законодательству. В половине проверенных образцов выявили спирты невиноградного происхождения.
"Мы фиксировали небольшое улучшение ситуации, но она вновь ухудшается. Это говорит о том, что недобросовестные производители быстро адаптируются к любым мерам контроля. А анализ выявленных нарушений свидетельствует об умышленных групповых действиях, направленных прежде всего на снижение себестоимости продукции за счет фальсификации сырья, что ведет к прямому обману потребителей готовой продукции и реальной угрозе их здоровью и даже жизни", — отметили представители "Союзконьяка".
По результатам исследования направлены обращения в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка, ФТС, Генпрокуратуру, а также в профильные министерства Армении и Грузии.