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Кличко отреагировал на ультиматум Трампа России - РИА Новости, 15.07.2025
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10:16 15.07.2025 (обновлено: 10:57 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/klichko-2029175682.html
Кличко отреагировал на ультиматум Трампа России
Кличко отреагировал на ультиматум Трампа России - РИА Новости, 15.07.2025
Кличко отреагировал на ультиматум Трампа России
Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал президента США Дональда Трампа за предоставление России 50 дней отсрочки перед введением пошлин. Его слова приводит NTV... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:16:00+03:00
2025-07-15T10:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дональд трамп
виталий кличко
киев
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал президента США Дональда Трампа за предоставление России 50 дней отсрочки перед введением пошлин. Его слова приводит NTV. "Я не понимаю, зачем Путину дали 50 дней", — истерично спросил он. Кроме того, мэр Киева пожаловался на удары российских военных. "В последнее время обстрелы стали гораздо более интенсивными", — признал Кличко. Заявление Трампа В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители. Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
https://ria.ru/20250715/rossiya-2029157611.html
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в мире, россия, дональд трамп, виталий кличко, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дональд Трамп, Виталий Кличко, Киев, Украина
Кличко отреагировал на ультиматум Трампа России

Кличко раскритиковал ультиматум Трампа России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал президента США Дональда Трампа за предоставление России 50 дней отсрочки перед введением пошлин. Его слова приводит NTV.

"Я не понимаю, зачем Путину дали 50 дней", — истерично спросил он.
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Кроме того, мэр Киева пожаловался на удары российских военных.

"В последнее время обстрелы стали гораздо более интенсивными", — признал Кличко.

Заявление Трампа

В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.

Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.

При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДональд ТрампВиталий КличкоКиевУкраина
 
 
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