Кличко отреагировал на ультиматум Трампа России
Кличко раскритиковал ультиматум Трампа России
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал президента США Дональда Трампа за предоставление России 50 дней отсрочки перед введением пошлин. Его слова приводит NTV.
"Я не понимаю, зачем Путину дали 50 дней", — истерично спросил он.
"Я не понимаю, зачем Путину дали 50 дней", — истерично спросил он.
Кроме того, мэр Киева пожаловался на удары российских военных.
"В последнее время обстрелы стали гораздо более интенсивными", — признал Кличко.
Заявление Трампа
В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
"В последнее время обстрелы стали гораздо более интенсивными", — признал Кличко.
Заявление Трампа
В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.