https://ria.ru/20250715/kitay-2029181127.html
Китай выступил против односторонних санкций США против России
Китай выступил против односторонних санкций США против России - РИА Новости, 15.07.2025
Китай выступил против односторонних санкций США против России
Китай выступает против любых незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:43:00+03:00
2025-07-15T10:43:00+03:00
2025-07-15T10:43:00+03:00
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ПЕКИН, 15 июл - РИА Новости. Китай выступает против любых незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя угрозы США в адрес торговых партнеров России. "Китай решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции", - заявил Линь Цзянь на просьбу прокомментировать заявление сенатора США Линдси Грэма* (внесен в России в список террористов и экстремистов) о том, что сотрудничающим с РФ странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном. Ранее сенатор Грэм* пригрозил Китаю, Индии и Бразилии, что они "сильно пострадают", если продолжат помогать России.* внесен в России в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250714/mironov-2029126201.html
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в мире, россия, китай, сша
В мире, Россия, Китай, США
Китай выступил против односторонних санкций США против России
МИД КНР: Китай выступает против любых незаконных односторонних санкций