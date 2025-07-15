https://ria.ru/20250715/kirovograd-2029130081.html
В Кировограде прогремели взрывы
В Кировограде прогремели взрывы - РИА Новости, 15.07.2025
В Кировограде прогремели взрывы
В Кировограде прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T00:40:00+03:00
2025-07-15T00:40:00+03:00
2025-07-15T04:33:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Кировограде прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов.В самой области области объявлили воздушную тревогу."В Кропивницком слышны звуки взрывов", — сообщает телеканал.Позднее он распространил информацию о повторном таком инциденте.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250714/polsha-2029102430.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кропивницкий (бывший Кировоград), Россия, Кировоградская область, Вооруженные силы Украины
В Кировограде прогремели взрывы
В Кировограде после воздушной тревоги прогремели взрывы