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В Кировограде прогремели взрывы - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:40 15.07.2025 (обновлено: 04:33 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/kirovograd-2029130081.html
В Кировограде прогремели взрывы
В Кировограде прогремели взрывы - РИА Новости, 15.07.2025
В Кировограде прогремели взрывы
В Кировограде прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T00:40:00+03:00
2025-07-15T04:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
кропивницкий (бывший кировоград)
россия
кировоградская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Кировограде прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов.В самой области области объявлили воздушную тревогу."В Кропивницком слышны звуки взрывов", — сообщает телеканал.Позднее он распространил информацию о повторном таком инциденте.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250714/polsha-2029102430.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кропивницкий (бывший кировоград)
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в мире, кропивницкий (бывший кировоград), россия, кировоградская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кропивницкий (бывший Кировоград), Россия, Кировоградская область, Вооруженные силы Украины
В Кировограде прогремели взрывы

В Кировограде после воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Кировограде прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов.
В самой области области объявлили воздушную тревогу.
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Кропивницком слышны звуки взрывов", — сообщает телеканал.
Позднее он распространил информацию о повторном таком инциденте.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКропивницкий (бывший Кировоград)РоссияКировоградская областьВооруженные силы Украины
 
 
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