https://ria.ru/20250715/kirovograd-2029130081.html

В Кировограде прогремели взрывы

В Кировограде прогремели взрывы - РИА Новости, 15.07.2025

В Кировограде прогремели взрывы

В Кировограде прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T00:40:00+03:00

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2025-07-15T04:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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кировоградская область

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Кировограде прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов.В самой области области объявлили воздушную тревогу."В Кропивницком слышны звуки взрывов", — сообщает телеканал.Позднее он распространил информацию о повторном таком инциденте.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250714/polsha-2029102430.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кропивницкий (бывший кировоград)

россия

кировоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кропивницкий (бывший кировоград), россия, кировоградская область, вооруженные силы украины