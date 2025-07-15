https://ria.ru/20250715/kirgizija-2029229734.html
В Киргизии нашли останки возрастом две тысячи лет
В Киргизии нашли останки возрастом две тысячи лет - РИА Новости, 15.07.2025
В Киргизии нашли останки возрастом две тысячи лет
Человеческие останки возрастом 2 тысячи лет обнаружены в ходе археологических раскопок в Баткенской области на юге Киргизии, сообщили журналистам в Баткенском... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:44:00+03:00
2025-07-15T13:44:00+03:00
2025-07-15T13:52:00+03:00
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БИШКЕК, 15 июл – РИА Новости. Человеческие останки возрастом 2 тысячи лет обнаружены в ходе археологических раскопок в Баткенской области на юге Киргизии, сообщили журналистам в Баткенском государственном университете. "В могильнике Кызыл-Кошун-1 Баткенского района, где сейчас ведутся археологические исследования, найдены человеческие останки, захороненные две тысячи лет назад", - говорится в сообщении. По мнению ученых, захоронение относится к эпохе гуннов. Рядом с останками человека обнаружены оружие, глиняные горшки и другая утварь. Отмечается, что раскопки проводятся в рамках совместного сотрудничества института истории, археологии и этнологии Национальной академии наук Киргизии и Баткенского государственного университета. Они начались в 2023 году. Основной целью тогда было получение качественных фотографий с помощью дрона и составление схематического плана могильника. Эти работы проводились при участии чешских специалистов. В 2024 году раскопки продолжились, были проведены работы по картографированию могильника. Было обнаружено 119 курганов и начаты основные археологические раскопки. Работы 2025 года, как отмечают в университете, являются логическим продолжением предыдущих исследований и в настоящее время активно продолжаются. "Раскопки проводятся открыто, и все желающие могут ознакомиться с археологическим процессом и лично увидеть историческое наследие древних эпох", - подчеркнули в вузе. Уточняется, что до этого последние археологические работы на территории Баткенского района проводились еще в 1954-1960 годах. По словам специалистов, эти новые находки открывают новые возможности для глубокого изучения истории не только Баткена, но и всей Киргизии.
https://ria.ru/20250616/arheologi-2023152749.html
https://ria.ru/20250523/urugvaj-2018788516.html
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киргизия, баткенская область
Наука, Киргизия, Баткенская область
В Киргизии нашли останки возрастом две тысячи лет
В Баткенской области Киргизии нашли человеческие останки возрастом 2 тыс лет
БИШКЕК, 15 июл – РИА Новости. Человеческие останки возрастом 2 тысячи лет обнаружены в ходе археологических раскопок в Баткенской области на юге Киргизии, сообщили журналистам в Баткенском государственном университете.
"В могильнике Кызыл-Кошун-1 Баткенского района, где сейчас ведутся археологические исследования, найдены человеческие останки, захороненные две тысячи лет назад", - говорится в сообщении.
По мнению ученых, захоронение относится к эпохе гуннов. Рядом с останками человека обнаружены оружие, глиняные горшки и другая утварь.
Отмечается, что раскопки проводятся в рамках совместного сотрудничества института истории, археологии и этнологии Национальной академии наук Киргизии
и Баткенского государственного университета. Они начались в 2023 году. Основной целью тогда было получение качественных фотографий с помощью дрона и составление схематического плана могильника. Эти работы проводились при участии чешских специалистов. В 2024 году раскопки продолжились, были проведены работы по картографированию могильника. Было обнаружено 119 курганов и начаты основные археологические раскопки. Работы 2025 года, как отмечают в университете, являются логическим продолжением предыдущих исследований и в настоящее время активно продолжаются.
"Раскопки проводятся открыто, и все желающие могут ознакомиться с археологическим процессом и лично увидеть историческое наследие древних эпох", - подчеркнули в вузе.
Уточняется, что до этого последние археологические работы на территории Баткенского района проводились еще в 1954-1960 годах. По словам специалистов, эти новые находки открывают новые возможности для глубокого изучения истории не только Баткена, но и всей Киргизии.