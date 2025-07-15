https://ria.ru/20250715/kiev-2029345162.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 15.07.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T23:57:00+03:00

2025-07-15T23:57:00+03:00

2025-07-15T23:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН."В Киеве слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН.Украинское издание "Страна.ua" также сообщило о новом взрыве в Кривом Роге.Как свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в Киеве и 10 областях Украины, включая Киевскую и Днепропетровскую, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

кривой рог

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Дарья Буймова

в мире, киев, россия, кривой рог, вооруженные силы украины