В Киеве прогремели взрывы
В Киеве после воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара под Киевом
© Фото : ГСЧС Украины
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН.
"В Киеве слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН.
Украинское издание "Страна.ua" также сообщило о новом взрыве в Кривом Роге.
Как свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в Киеве и 10 областях Украины, включая Киевскую и Днепропетровскую, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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22 июня 2022, 17:18