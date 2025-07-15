https://ria.ru/20250715/khoffman-2029149204.html

"Украина пытается это сделать": в Норвегии представили план против России

"Украина пытается это сделать": в Норвегии представили план против России - РИА Новости, 15.07.2025

"Украина пытается это сделать": в Норвегии представили план против России

Западу следует сделать акцент на производстве наступательного оружия на случай войны с Россией, заявил докторант-исследователь проекта Oslo Nuclear Project... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T06:45:00+03:00

2025-07-15T06:45:00+03:00

2025-07-15T06:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

нато

владимир путин

россия

норвегия

германия

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Западу следует сделать акцент на производстве наступательного оружия на случай войны с Россией, заявил докторант-исследователь проекта Oslo Nuclear Project Университета Осло Фабиан Хоффман на YouTube-канале Decoding Geopolitics.“Противоракетная оборона часто обходится дороже, чем наступательные возможности. И сейчас это особенно актуально из-за паритета цен на закупки. Россия может производить ракеты гораздо дешевле, чем, скажем, Германия может производить перехватчики у себя. <…> Это действительно проигрышная игра. Мы пытаемся не отставать от русских, но у нас это не получается, и я думаю, что в долгосрочной перспективе не получится. Так что неважно, сколько сил мы тратим на это. Как мне кажется, нам нужно думать по-другому. И Украина пытается это сделать. Вместо того, чтобы снова и снова делать упор на противоракетную оборону, они теперь стараются сделать акцент на возможности нанесения ударов”, — сказал он.Как считает Хоффман, Европе необходимо осознать, что у нее не получится сбить все российские ракеты, которые полетят в ее сторону в случае войны.Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не представляет угрозы государствам НАТО, называя такие предположения бессмысленными. По его словам, западные элиты сознательно раздувают миф об угрозе со стороны Москвы, чтобы переключить внимание граждан с внутренних трудностей.

https://ria.ru/20250712/stepashin-2028719786.html

https://ria.ru/20250714/raketa-2027915497.html

россия

норвегия

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нато, владимир путин, россия, норвегия, германия