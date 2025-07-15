Келлог во время визита в Киев встретился с руководством ГУР и ВСУ
Спецпосланник США Келлог в Киеве встретился с Умеровым, Будановым и Сырским
© AP PhotoСпецпосланник президента США по Украине Кит Келлог во время визита в Киев
© AP Photo
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в ходе визита в Киев, кроме Владимира Зеленского, в понедельник встретился с министром обороны страны Рустемом Умеровым, руководителем украинского главного управления разведки (ГУР) минобороны Кириллом Будановым* и главкомом ВСУ Александром Сырским, следует из заявления американского чиновника.
Украинский телеканал "Новости.Live" 11 июля сообщил, что Келлог намерен приехать в Киев 14 июля с недельным визитом. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак в понедельник заявил, что спецпосланник прибыл на Украину. Келлог также добавил, что обсудил в Киеве с Зеленским план президента США Дональда Трампа по поставкам оружия Украине с помощью стран-участниц НАТО.
Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сказал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
* Признан в России террористом и экстремистом