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Келлог во время визита в Киев встретился с руководством ГУР и ВСУ - РИА Новости, 15.07.2025
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17:43 15.07.2025 (обновлено: 17:54 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/kellog-2029296659.html
Келлог во время визита в Киев встретился с руководством ГУР и ВСУ
Келлог во время визита в Киев встретился с руководством ГУР и ВСУ - РИА Новости, 15.07.2025
Келлог во время визита в Киев встретился с руководством ГУР и ВСУ
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в ходе визита в Киев, кроме Владимира Зеленского, в понедельник встретился с министром обороны страны... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:43:00+03:00
2025-07-15T17:54:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в ходе визита в Киев, кроме Владимира Зеленского, в понедельник встретился с министром обороны страны Рустемом Умеровым, руководителем украинского главного управления разведки (ГУР) минобороны Кириллом Будановым* и главкомом ВСУ Александром Сырским, следует из заявления американского чиновника. Украинский телеканал "Новости.Live" 11 июля сообщил, что Келлог намерен приехать в Киев 14 июля с недельным визитом. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак в понедельник заявил, что спецпосланник прибыл на Украину. Келлог также добавил, что обсудил в Киеве с Зеленским план президента США Дональда Трампа по поставкам оружия Украине с помощью стран-участниц НАТО. "Встретился вчера с Умеровым, Будановым* и Сырским. Мы обсудили продолжающуюся войну и серьезные пути к справедливому миру", - написал Келлог на своей странице в социальной сети Х. Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сказал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.* Признан в России террористом и экстремистом
https://ria.ru/20250714/zelenskiy-2029018058.html
https://ria.ru/20250630/kellog-2026401846.html
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в мире, украина, киев, сша, кит келлог, владимир зеленский, рустем умеров, нато, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, США, Кит Келлог, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, НАТО, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Вооруженные силы Украины
Келлог во время визита в Киев встретился с руководством ГУР и ВСУ

Спецпосланник США Келлог в Киеве встретился с Умеровым, Будановым и Сырским

© AP PhotoСпецпосланник президента США по Украине Кит Келлог во время визита в Киев
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в ходе визита в Киев, кроме Владимира Зеленского, в понедельник встретился с министром обороны страны Рустемом Умеровым, руководителем украинского главного управления разведки (ГУР) минобороны Кириллом Будановым* и главкомом ВСУ Александром Сырским, следует из заявления американского чиновника.
Украинский телеканал "Новости.Live" 11 июля сообщил, что Келлог намерен приехать в Киев 14 июля с недельным визитом. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак в понедельник заявил, что спецпосланник прибыл на Украину. Келлог также добавил, что обсудил в Киеве с Зеленским план президента США Дональда Трампа по поставкам оружия Украине с помощью стран-участниц НАТО.
Владимир Зеленский и Кит Келлог во время встречи в Киеве. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Зеленский сделал дерзкое заявление о России после встречи с Келлогом
14 июля, 14:32
"Встретился вчера с Умеровым, Будановым* и Сырским. Мы обсудили продолжающуюся войну и серьезные пути к справедливому миру", - написал Келлог на своей странице в социальной сети Х.
Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сказал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
* Признан в России террористом и экстремистом
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Келлог не признал, что США и Украина затягивают переговоры по Украине
30 июня, 22:50
 
В миреУкраинаКиевСШАКит КеллогВладимир ЗеленскийРустем УмеровНАТОФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Вооруженные силы Украины
 
 
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