https://ria.ru/20250715/karty-2029195960.html
Т-Банк выпустил ароматизированные карты
Т-Банк выпустил ароматизированные карты - РИА Новости, 15.07.2025
Т-Банк выпустил ароматизированные карты
Т-Банк запустил ароматизированные банковские карты, у каждой свой аромат, который становится более интенсивным в момент трения, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:29:00+03:00
2025-07-15T11:29:00+03:00
2025-07-15T12:00:00+03:00
т-банк (ао «тинькофф банк»)
банковские карты
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Т-Банк запустил ароматизированные банковские карты, у каждой свой аромат, который становится более интенсивным в момент трения, сообщила пресс-служба банка. В линейке несколько дизайнов и запахов: шоколад, кокос, сосна, клубника и мята, а также запах жвачки. На карты нанесено покрытие, которое при активном касании и трении увеличивает интенсивность аромата. Линейка карт реализуется в рамках концепции дофамин-банкинга, запущенной в ноябре 2024 года. Концепция основана на гормоне радости (дофамине) и положительных эмоциях, которые клиенты получают от взаимодействия с продуктами. "Аромакарты дают клиенту не только приятный опыт от решения своих рутинных финансовых вопросов, но и яркие положительные эмоции от дизайна и даже аромата, вызывая воспоминания отдыха на море, прогулки в лесу или только что собранной клубники на даче – что особенно приятно именно летом", — привели в банке слова главы расчетно-телекоммуникационных продуктов Т-Банка Владимира Любимова.
https://ria.ru/20250704/t-bank-2027246938.html
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т-банк (ао «тинькофф банк»), банковские карты
Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Банковские карты
Т-Банк выпустил ароматизированные карты
Т-Банк запустил карты с ароматами шоколада, кокоса, сосны, клубники и мяты
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Т-Банк запустил ароматизированные банковские карты, у каждой свой аромат, который становится более интенсивным в момент трения, сообщила пресс-служба банка.
В линейке несколько дизайнов и запахов: шоколад, кокос, сосна, клубника и мята, а также запах жвачки.
На карты нанесено покрытие, которое при активном касании и трении увеличивает интенсивность аромата.
Линейка карт реализуется в рамках концепции дофамин-банкинга, запущенной в ноябре 2024 года. Концепция основана на гормоне радости (дофамине) и положительных эмоциях, которые клиенты получают от взаимодействия с продуктами.
"Аромакарты дают клиенту не только приятный опыт от решения своих рутинных финансовых вопросов, но и яркие положительные эмоции от дизайна и даже аромата, вызывая воспоминания отдыха на море, прогулки в лесу или только что собранной клубники на даче – что особенно приятно именно летом", — привели в банке слова главы расчетно-телекоммуникационных продуктов Т-Банка Владимира Любимова.