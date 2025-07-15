Рейтинг@Mail.ru
Т-Банк выпустил ароматизированные карты - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 15.07.2025 (обновлено: 12:00 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/karty-2029195960.html
Т-Банк выпустил ароматизированные карты
Т-Банк выпустил ароматизированные карты - РИА Новости, 15.07.2025
Т-Банк выпустил ароматизированные карты
Т-Банк запустил ароматизированные банковские карты, у каждой свой аромат, который становится более интенсивным в момент трения, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:29:00+03:00
2025-07-15T12:00:00+03:00
т-банк (ао «тинькофф банк»)
банковские карты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029201923_0:229:3234:2048_1920x0_80_0_0_06d10b667c5cea46454779809cbee283.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Т-Банк запустил ароматизированные банковские карты, у каждой свой аромат, который становится более интенсивным в момент трения, сообщила пресс-служба банка. В линейке несколько дизайнов и запахов: шоколад, кокос, сосна, клубника и мята, а также запах жвачки. На карты нанесено покрытие, которое при активном касании и трении увеличивает интенсивность аромата. Линейка карт реализуется в рамках концепции дофамин-банкинга, запущенной в ноябре 2024 года. Концепция основана на гормоне радости (дофамине) и положительных эмоциях, которые клиенты получают от взаимодействия с продуктами. "Аромакарты дают клиенту не только приятный опыт от решения своих рутинных финансовых вопросов, но и яркие положительные эмоции от дизайна и даже аромата, вызывая воспоминания отдыха на море, прогулки в лесу или только что собранной клубники на даче – что особенно приятно именно летом", — привели в банке слова главы расчетно-телекоммуникационных продуктов Т-Банка Владимира Любимова.
https://ria.ru/20250704/t-bank-2027246938.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029201923_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_67dd21a423d48507ecf916bb118c7bef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
т-банк (ао «тинькофф банк»), банковские карты
Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Банковские карты
Т-Банк выпустил ароматизированные карты

Т-Банк запустил карты с ароматами шоколада, кокоса, сосны, клубники и мяты

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкомат Т-Банка
Банкомат Т-Банка - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Банкомат Т-Банка
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Т-Банк запустил ароматизированные банковские карты, у каждой свой аромат, который становится более интенсивным в момент трения, сообщила пресс-служба банка.
В линейке несколько дизайнов и запахов: шоколад, кокос, сосна, клубника и мята, а также запах жвачки.
На карты нанесено покрытие, которое при активном касании и трении увеличивает интенсивность аромата.
Линейка карт реализуется в рамках концепции дофамин-банкинга, запущенной в ноябре 2024 года. Концепция основана на гормоне радости (дофамине) и положительных эмоциях, которые клиенты получают от взаимодействия с продуктами.
"Аромакарты дают клиенту не только приятный опыт от решения своих рутинных финансовых вопросов, но и яркие положительные эмоции от дизайна и даже аромата, вызывая воспоминания отдыха на море, прогулки в лесу или только что собранной клубники на даче – что особенно приятно именно летом", — привели в банке слова главы расчетно-телекоммуникационных продуктов Т-Банка Владимира Любимова.
Стенд Тинькофф банка - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Т-Банк: "гонка кешбэков" невыгодна для банков в долгосрочной перспективе
4 июля, 17:19
 
Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)Банковские карты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала