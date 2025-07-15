Две партии покинут правительство Израиля, пишут СМИ
Times of Israel: две партии покинут правительство Израиля из-за споров о призыве
© AP Photo / Leo CorreaТель-Авив
© AP Photo / Leo Correa
Тель-Авив. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Члены израильского кнессета (парламента) из партий "Дегель ха-Тора" и "Агудат Исраэль" покидают правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за разногласий по поводу военного призыва ультраортодоксальных евреев, сообщает издание Times of Israel.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что планирует в этом месяце разослать 54 тысячи повесток о призыве на службу учащимся еврейских религиозных учебных заведений (иешив).
В Израиле предложили разрешить призыв в армию ортодоксальной молодежи
15 октября 2018, 13:19
"Законодатели из фракции "Агудат Исраэль" партии "Яхадут ха-Тора" присоединятся к своим коллегам из "Дегель ха-Тора" и выйдут из коалиции и правительства", - сообщает издание.
Ультраортодоксальные евреи, учащиеся в религиозных учебных заведениях, были десятилетиями освобождены от службы в армии Израиля. Лишь в 2017 году верховный суд страны счел такое положение вещей нарушающим равенство других граждан и отменил соответствующий закон. С тех пор правительство Израиля добивалось регулярных отсрочек уравнения ультраортодоксов с обычными гражданами в распределении общественного бремени.
Проблема призыва еврейской религиозной молодежи в армию стала особенно актуальной на фоне продолжающейся уже более полутора лет войны в секторе Газа и активных боевых действий Израиля на других фронтах, которые происходили в течение этого времени. В июле 2024 года бывший в то время министром обороны Израиля Йоав Галант выступил за расширение масштаба призыва в армию и распространение его на ультраортодоксальных евреев. В ультрарелигиозных кругах Израиля при этом убеждены, что посредством изучения священных текстов ультраортодоксы разделяют общественное бремя и вносят весомый вклад в обеспечение нерушимости и стабильности еврейского государства.