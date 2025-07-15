https://ria.ru/20250715/izrail-2029133606.html

Две партии покинут правительство Израиля, пишут СМИ

Две партии покинут правительство Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2025

Две партии покинут правительство Израиля, пишут СМИ

Члены израильского кнессета (парламента) из партий "Дегель ха-Тора" и "Агудат Исраэль" покидают правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T01:51:00+03:00

2025-07-15T01:51:00+03:00

2025-07-15T01:51:00+03:00

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

йоав галант

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Члены израильского кнессета (парламента) из партий "Дегель ха-Тора" и "Агудат Исраэль" покидают правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за разногласий по поводу военного призыва ультраортодоксальных евреев, сообщает издание Times of Israel. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что планирует в этом месяце разослать 54 тысячи повесток о призыве на службу учащимся еврейских религиозных учебных заведений (иешив). "Законодатели из фракции "Агудат Исраэль" партии "Яхадут ха-Тора" присоединятся к своим коллегам из "Дегель ха-Тора" и выйдут из коалиции и правительства", - сообщает издание. Ультраортодоксальные евреи, учащиеся в религиозных учебных заведениях, были десятилетиями освобождены от службы в армии Израиля. Лишь в 2017 году верховный суд страны счел такое положение вещей нарушающим равенство других граждан и отменил соответствующий закон. С тех пор правительство Израиля добивалось регулярных отсрочек уравнения ультраортодоксов с обычными гражданами в распределении общественного бремени. Проблема призыва еврейской религиозной молодежи в армию стала особенно актуальной на фоне продолжающейся уже более полутора лет войны в секторе Газа и активных боевых действий Израиля на других фронтах, которые происходили в течение этого времени. В июле 2024 года бывший в то время министром обороны Израиля Йоав Галант выступил за расширение масштаба призыва в армию и распространение его на ультраортодоксальных евреев. В ультрарелигиозных кругах Израиля при этом убеждены, что посредством изучения священных текстов ультраортодоксы разделяют общественное бремя и вносят весомый вклад в обеспечение нерушимости и стабильности еврейского государства.

https://ria.ru/20181015/1530671472.html

https://ria.ru/20250123/ravvin-1995151158.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, йоав галант