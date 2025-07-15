https://ria.ru/20250715/izhevsk-2029138066.html
В Ижевске завершили испытания боевой машины "Тайфун-ПВО"
В Ижевске завершили испытания боевой машины "Тайфун-ПВО" - РИА Новости, 15.07.2025
В Ижевске завершили испытания боевой машины "Тайфун-ПВО"
Государственные испытания боевой машины зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО" успешно завершены в 2024 году, начинается серийное производство, заявил генеральный... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T03:23:00+03:00
2025-07-15T03:23:00+03:00
2025-07-15T03:23:00+03:00
безопасность
технологии
концерн пво "алмаз-антей"
ижевск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155700/74/1557007447_0:58:1000:621_1920x0_80_0_0_22fbaf1bf04620ccddc4a06631732452.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Государственные испытания боевой машины зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО" успешно завершены в 2024 году, начинается серийное производство, заявил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в состав концерна "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов. "Купол" продолжает разработку и освоение изделий. Так, боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО" в прошлом году успешно завершила государственные испытания и переходит в категорию серийной продукции. Ее производство не только повысит загрузку мощностей предприятия, но также улучшит мобильность и защищенность расчетов – тем самым принесет большую пользу на поле боя нашим Вооруженным силам", - заявил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона", очередной номер которого готовится к печати.
https://ria.ru/20250218/raketa-1999955947.html
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155700/74/1557007447_35:0:980:709_1920x0_80_0_0_dd3b970300e793981a8865e99f3685ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, концерн пво "алмаз-антей", ижевск
Безопасность, Технологии, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Ижевск
В Ижевске завершили испытания боевой машины "Тайфун-ПВО"
Зиятдинов: испытания боевой машины зенитчиков Тайфун-ПВО завершены в 2024 году