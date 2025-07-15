https://ria.ru/20250715/izhevsk-2029138066.html

В Ижевске завершили испытания боевой машины "Тайфун-ПВО"

В Ижевске завершили испытания боевой машины "Тайфун-ПВО" - РИА Новости, 15.07.2025

В Ижевске завершили испытания боевой машины "Тайфун-ПВО"

Государственные испытания боевой машины зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО" успешно завершены в 2024 году, начинается серийное производство, заявил генеральный... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T03:23:00+03:00

2025-07-15T03:23:00+03:00

2025-07-15T03:23:00+03:00

безопасность

технологии

концерн пво "алмаз-антей"

ижевск

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Государственные испытания боевой машины зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО" успешно завершены в 2024 году, начинается серийное производство, заявил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в состав концерна "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов. "Купол" продолжает разработку и освоение изделий. Так, боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО" в прошлом году успешно завершила государственные испытания и переходит в категорию серийной продукции. Ее производство не только повысит загрузку мощностей предприятия, но также улучшит мобильность и защищенность расчетов – тем самым принесет большую пользу на поле боя нашим Вооруженным силам", - заявил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона", очередной номер которого готовится к печати.

https://ria.ru/20250218/raketa-1999955947.html

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, концерн пво "алмаз-антей", ижевск