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В Ижевске завершили испытания боевой машины "Тайфун-ПВО" - РИА Новости, 15.07.2025
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03:23 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/izhevsk-2029138066.html
В Ижевске завершили испытания боевой машины "Тайфун-ПВО"
В Ижевске завершили испытания боевой машины "Тайфун-ПВО" - РИА Новости, 15.07.2025
В Ижевске завершили испытания боевой машины "Тайфун-ПВО"
Государственные испытания боевой машины зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО" успешно завершены в 2024 году, начинается серийное производство, заявил генеральный... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T03:23:00+03:00
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безопасность
технологии
концерн пво "алмаз-антей"
ижевск
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Государственные испытания боевой машины зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО" успешно завершены в 2024 году, начинается серийное производство, заявил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в состав концерна "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов. "Купол" продолжает разработку и освоение изделий. Так, боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО" в прошлом году успешно завершила государственные испытания и переходит в категорию серийной продукции. Ее производство не только повысит загрузку мощностей предприятия, но также улучшит мобильность и защищенность расчетов – тем самым принесет большую пользу на поле боя нашим Вооруженным силам", - заявил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона", очередной номер которого готовится к печати.
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Дарья Буймова
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безопасность, технологии, концерн пво "алмаз-антей", ижевск
Безопасность, Технологии, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Ижевск
В Ижевске завершили испытания боевой машины "Тайфун-ПВО"

Зиятдинов: испытания боевой машины зенитчиков Тайфун-ПВО завершены в 2024 году

© Фото : Минобороны РоссииБронеавтомобиль "Тайфун-ПВО"
Бронеавтомобиль Тайфун-ПВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Минобороны России
Бронеавтомобиль "Тайфун-ПВО". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Государственные испытания боевой машины зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО" успешно завершены в 2024 году, начинается серийное производство, заявил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в состав концерна "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.
"Купол" продолжает разработку и освоение изделий. Так, боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО" в прошлом году успешно завершила государственные испытания и переходит в категорию серийной продукции. Ее производство не только повысит загрузку мощностей предприятия, но также улучшит мобильность и защищенность расчетов – тем самым принесет большую пользу на поле боя нашим Вооруженным силам", - заявил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона", очередной номер которого готовится к печати.
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БезопасностьТехнологииКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Ижевск
 
 
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