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Защита обжаловала приговор бывшего замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 15.07.2025
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08:38 15.07.2025 (обновлено: 08:39 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/ivanov-2029156734.html
Защита обжаловала приговор бывшего замминистра обороны Иванова
Защита обжаловала приговор бывшего замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 15.07.2025
Защита обжаловала приговор бывшего замминистра обороны Иванова
Защита обжаловала приговор бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, осужденного на 13 лет за растрату и хищения при покупке паромов для Керченской переправы, РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T08:38:00+03:00
2025-07-15T08:39:00+03:00
москва
россия
архангельское
тимур иванов
александр фомин
сергей бородин
московский городской суд
оборонстрой
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Защита обжаловала приговор бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, осужденного на 13 лет за растрату и хищения при покупке паромов для Керченской переправы, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев. "Апелляционную жалобу подали", - сказал собеседник агентства. Мосгорсуд 1 июля приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом 100 миллионов рублей, он был лишён госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени и почетного звания заслуженный строитель России. Второго фигуранта - бывшего руководителя "Оборонлогистики" Антона Филатова - суд приговорил к 12,5 годам колонии со штрафом 25 миллионов рублей. Кроме того, обоим после выхода на свободу в течение четырёх лет запрещено занимать должности, связанные с управленческими, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Дело слушалось в закрытом режиме. Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей. Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. В последствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице "Агентства по страхованию вкладов" был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 млрд рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 млн суд также удовлетворил полностью. Мосгорсуд конфисковал в пользу государства 300-метровую квартиру бывшего замминистра в центре Москвы, дом в престижном подмосковном посёлке Архангельское, а также деньги, изъятые в ходе обысков по месту жительства и на работе на общую сумму 64,3 млн рублей, в валюте- 13,5 тысяч долларов и 4, 7 евро, и более двух миллионов рублей сотсчета в банке. У второго фигуранта Антона Филатова суд изъял в доход государства два участка в Москве и автомобиль марки Cadillac. Кроме того, денежные средства в размере 132 тысячи 151 доллар США, более 3,2 млн рублей и 2816 евро. До рассмотрения апелляционных жалоб оба будут находиться в СИЗО. Иванов задержится там и после, поскольку в отношении него расследуется дело о взятках. Вместе в с ним по делу проходят гендиректор "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.
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москва, россия, архангельское, тимур иванов, александр фомин, сергей бородин, московский городской суд, оборонстрой, следственный комитет россии (ск рф), общество
Москва, Россия, Архангельское, Тимур Иванов, Александр Фомин, Сергей Бородин, Московский городской суд, ОборонСтрой, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Защита обжаловала приговор бывшего замминистра обороны Иванова

Защита обжаловала приговор осужденного на 13 лет экс-замминистра обороны Иванова

© РИА Новости / Григорий СысоевТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Защита обжаловала приговор бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, осужденного на 13 лет за растрату и хищения при покупке паромов для Керченской переправы, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
"Апелляционную жалобу подали", - сказал собеседник агентства.
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Мосгорсуд 1 июля приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом 100 миллионов рублей, он был лишён госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени и почетного звания заслуженный строитель России. Второго фигуранта - бывшего руководителя "Оборонлогистики" Антона Филатова - суд приговорил к 12,5 годам колонии со штрафом 25 миллионов рублей.
Кроме того, обоим после выхода на свободу в течение четырёх лет запрещено занимать должности, связанные с управленческими, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.
Дело слушалось в закрытом режиме.
Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
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Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
В последствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице "Агентства по страхованию вкладов" был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 млрд рублей.
Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 млн суд также удовлетворил полностью.
Мосгорсуд конфисковал в пользу государства 300-метровую квартиру бывшего замминистра в центре Москвы, дом в престижном подмосковном посёлке Архангельское, а также деньги, изъятые в ходе обысков по месту жительства и на работе на общую сумму 64,3 млн рублей, в валюте- 13,5 тысяч долларов и 4, 7 евро, и более двух миллионов рублей сотсчета в банке.
У второго фигуранта Антона Филатова суд изъял в доход государства два участка в Москве и автомобиль марки Cadillac. Кроме того, денежные средства в размере 132 тысячи 151 доллар США, более 3,2 млн рублей и 2816 евро.
До рассмотрения апелляционных жалоб оба будут находиться в СИЗО. Иванов задержится там и после, поскольку в отношении него расследуется дело о взятках. Вместе в с ним по делу проходят гендиректор "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.
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