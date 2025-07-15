Защита обжаловала приговор бывшего замминистра обороны Иванова
Защита обжаловала приговор осужденного на 13 лет экс-замминистра обороны Иванова
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Защита обжаловала приговор бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, осужденного на 13 лет за растрату и хищения при покупке паромов для Керченской переправы, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
"Апелляционную жалобу подали", - сказал собеседник агентства.
Мосгорсуд 1 июля приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом 100 миллионов рублей, он был лишён госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени и почетного звания заслуженный строитель России. Второго фигуранта - бывшего руководителя "Оборонлогистики" Антона Филатова - суд приговорил к 12,5 годам колонии со штрафом 25 миллионов рублей.
Кроме того, обоим после выхода на свободу в течение четырёх лет запрещено занимать должности, связанные с управленческими, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.
Дело слушалось в закрытом режиме.
Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
В последствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице "Агентства по страхованию вкладов" был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 млрд рублей.
Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 млн суд также удовлетворил полностью.
Мосгорсуд конфисковал в пользу государства 300-метровую квартиру бывшего замминистра в центре Москвы, дом в престижном подмосковном посёлке Архангельское, а также деньги, изъятые в ходе обысков по месту жительства и на работе на общую сумму 64,3 млн рублей, в валюте- 13,5 тысяч долларов и 4, 7 евро, и более двух миллионов рублей сотсчета в банке.
У второго фигуранта Антона Филатова суд изъял в доход государства два участка в Москве и автомобиль марки Cadillac. Кроме того, денежные средства в размере 132 тысячи 151 доллар США, более 3,2 млн рублей и 2816 евро.
До рассмотрения апелляционных жалоб оба будут находиться в СИЗО. Иванов задержится там и после, поскольку в отношении него расследуется дело о взятках. Вместе в с ним по делу проходят гендиректор "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.