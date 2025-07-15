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Источник: умер пожарный, осужденный по делу о ЧП в "Зимней вишне" - РИА Новости, 15.07.2025
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11:47 15.07.2025 (обновлено: 12:59 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/istochnik-2029199863.html
Источник: умер пожарный, осужденный по делу о ЧП в "Зимней вишне"
Источник: умер пожарный, осужденный по делу о ЧП в "Зимней вишне" - РИА Новости, 15.07.2025
Источник: умер пожарный, осужденный по делу о ЧП в "Зимней вишне"
Бывший начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, осужденный по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", скончался, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:47:00+03:00
2025-07-15T12:59:00+03:00
происшествия
кемерово
сергей генин
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КЕМЕРОВО, 15 июл – РИА Новости. Бывший начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, осужденный по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", скончался, сообщил РИА Новости источник в его окружении. Сергей Генин, бывший начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово, получил пять лет заключения за халатность. Как доказывало следствие, он направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, указавшего короткий путь, в результате пожарные потеряли время. При этом со ссылкой на адвоката Генина Светлану Тарасюк после оглашения приговора сообщалось, что практически все доводы защиты о невиновности пожарных "не опровергнуты этим приговором". Генину удалось спасти на пожаре в "Зимней вишне" человека. Им был сумевший выбраться из кинозала в коридор торгового центра и потерявший сознание Михаил Трусов.В марте 2023 года Тарасюк рассказала агентству, что по итогам обследования у Генина обнаружено онкологическое заболевание. В июне 2023 года Генин вышел на свободу. "Он действительно умер. Сегодня. Сердце не выдержало", – сказал собеседник агентства из окружения Генина, отвечая на вопрос РИА Новости о том, правда ли он умер. Другой источник из окружения Сергея Генина сообщил, что прощание пройдет в пятницу, 18 июля, с 12.00 (08.00 мск) до 13.00 (09.00 мск) в траурном зале на улице Баумана.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
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происшествия, кемерово, сергей генин
Происшествия, Кемерово, Сергей Генин
Источник: умер пожарный, осужденный по делу о ЧП в "Зимней вишне"

Умер осужденный по делу о ЧП в ТЦ "Зимняя вишня" пожарный Генин

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкКомандир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, в Кемеровском областном суде. 13 апреля 2018
Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, в Кемеровском областном суде. 13 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Александр Патрин
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Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, в Кемеровском областном суде. 13 апреля 2018. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 15 июл – РИА Новости. Бывший начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, осужденный по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", скончался, сообщил РИА Новости источник в его окружении.
Сергей Генин, бывший начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово, получил пять лет заключения за халатность. Как доказывало следствие, он направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, указавшего короткий путь, в результате пожарные потеряли время. При этом со ссылкой на адвоката Генина Светлану Тарасюк после оглашения приговора сообщалось, что практически все доводы защиты о невиновности пожарных "не опровергнуты этим приговором".
Генину удалось спасти на пожаре в "Зимней вишне" человека. Им был сумевший выбраться из кинозала в коридор торгового центра и потерявший сознание Михаил Трусов.
В марте 2023 года Тарасюк рассказала агентству, что по итогам обследования у Генина обнаружено онкологическое заболевание. В июне 2023 года Генин вышел на свободу.
"Он действительно умер. Сегодня. Сердце не выдержало", – сказал собеседник агентства из окружения Генина, отвечая на вопрос РИА Новости о том, правда ли он умер.
Другой источник из окружения Сергея Генина сообщил, что прощание пройдет в пятницу, 18 июля, с 12.00 (08.00 мск) до 13.00 (09.00 мск) в траурном зале на улице Баумана.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии
25 марта 2023, 09:31
 
ПроисшествияКемеровоСергей Генин
 
 
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