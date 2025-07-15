https://ria.ru/20250715/ii-2029059218.html

Новые риски цифровой эпохи: как мошенники применяют искусственный интеллект

Новые риски цифровой эпохи: как мошенники применяют искусственный интеллект - РИА Новости, 15.07.2025

Новые риски цифровой эпохи: как мошенники применяют искусственный интеллект

Современные технологии стремительно развиваются, открывая новые горизонты возможностей, однако вместе с ними появляются и угрозы. Искусственный интеллект (ИИ),... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:00:00+03:00

2025-07-15T10:00:00+03:00

2025-07-15T10:00:00+03:00

искусственный интеллект (ии)

мошенничество

технологии

интернет

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Современные технологии стремительно развиваются, открывая новые горизонты возможностей, однако вместе с ними появляются и угрозы. Искусственный интеллект (ИИ), призванный облегчать жизнь человеку, становится инструментом в руках злоумышленников. Мошенничество с использованием технологий машинного обучения – одна из наиболее тревожных тенденций современности. Используя методы глубокого анализа данных, синтеза речи и изображений, преступники находят все больше способов вводить людей в заблуждение, манипулируя доверием пользователей интернета и мобильных устройств. Специалисты банка ПСБ в области кибербезопасности рассказали РИА Новости, какие методы используют современные киберпреступники и как от них защититься.Что делают мошенники. Подделка голосаОдним из самых массовых видов мошенничества с использованием искусственного интеллекта, по оценке ПСБ, является создание фальшивых голосовых сообщений. Обычно схема начинается с захвата учетной записи жертвы в популярном мессенджере путем хитроумного развода ("Мой родственник участвует в конкурсе, проголосуйте за него!"). Для участия в таком псевдоконкурсе жертву просят ввести собственный номер телефона и код подтверждения, отправленный в СМС-сообщении. Получив необходимые данные, злоумышленники легко захватывают аккаунт жертвы в мессенджере.Следующий этап – извлечение образца голоса из голосовых сообщений законного владельца аккаунта. Эти образцы служат основой для генерации поддельных сообщений, в которых звучит "голос" реального владельца. Затем злоумышленники массово рассылают такие голосовые сообщения друзьям и знакомым жертвы. Часто они просят в них одолжить крупную сумму денег под предлогом срочной нужды ("Мне срочно нужны деньги до завтрашнего утра"). Эта техника особенно опасна своей убедительностью, поскольку большинство людей склонны доверять своим близким и верят услышанному голосу собеседника.Генерация фейковых видеокружочков в TelegramЕще один распространенный способ обмана основан на возможностях Telegram, позволяющих пользователям создавать небольшие видеоролики ("кружочки"). Схема аналогична предыдущей, но теперь используются фотографии владельца взломанного аккаунта. Когда аккаунт похищается, мошенники ищут подходящие фотоматериалы, загруженные ранее самим владельцем. Они извлекают фотографию профиля и создают реалистичные круговые видеоролики, демонстрируя движение лица, мимики и жестикуляции.Такие ролики размещаются на странице владельца, имитируя реальные ситуации, вызывая доверие друзей и знакомых. Затем злоумышленники используют ту же самую схему вымогательства, подкрепленную визуальным подтверждением личности жертвы. Этот вид мошенничества набирает обороты благодаря простоте реализации и высокой эффективности воздействия на целевую аудиторию.Онлайн-генерация живого разговора с использованием чужого голосаОсобого внимания заслуживает новый метод мошенничества, основанный на возможности генерации голоса в реальном времени. По этому сценарию осуществляется живая беседа, при которой мошенник использует технологию синтезирования голоса другого человека, известного жертве лично.Такой метод требует гораздо большего технического оснащения и ресурсов, поэтому пока случаи такого мошенничества носят единичный характер. Однако он открывает принципиально новую возможность психологического давления на жертв: прямое общение голосом близкого человека способно вызвать полное доверие и лишить пострадавшего способности критически оценивать ситуацию. Специалисты считают, что развитие и распространение таких технологий приведет к увеличению числа случаев подобного вида мошенничества.Онлайн-генерация видеофейков с лицами реальных людейИ, наконец, вариант обмана, который может стать распространенным уже в ближайшее время и уже существует как технология, – это онлайн-генерация видео с лицом человека, знакомого жертве. Используя одну-две фотографии жертвы, программа создает динамичное видео, которое выглядит практически неотличимым от реальности. Это значит, что вскоре мошенники смогут вовлекать людей в разговоры, сопровождаемые совершенно правдоподобными видеозаписями близких и друзей, существенно повышая вероятность успешного исхода атаки."Пока доступный мошенникам функционал недостаточно хорош: на видео заметны артефакты, выдающие, что картинка сгенерирована ИИ. Но уже в самом ближайшем будущем онлайн-генерация видео с лицом человека достигнет уровня, когда будет фактически невозможно отличить реальность от сгенерированного контента, и этот инструмент тоже начнут использовать мошенники", – предупреждают эксперты ПСБ.Как защититься от ИИ-бандитовЗащититься от мошеннических схем, связанных с искусственным интеллектом, возможно, если соблюдать ряд простых правил безопасности и проявлять бдительность."Прежде всего необходимо проверять подлинность источников. При получении неожиданных голосовых сообщений о помощи деньгами от друга или члена семьи нужно убедиться, что сообщение действительно исходит от них. Позвоните или напишите этому человеку через альтернативный канал связи (например, другим приложением или телефонным звонком) и просто поговорите с ним", – советуют специалисты ПСБ.Что касается более сложных схем с подделкой голоса и видео онлайн, то здесь тоже есть абсолютно надежный способ избежать обмана. Просто спросите у собеседника то, чего точно нет в вашей переписке и что может знать только ваш близкий или знакомый.Также обращайте внимание на качество звонков и видео. Хотя уровень технологий постоянно растет, некоторые признаки фальшивки все еще можно заметить. Прислушивайтесь к звуку, обращайте внимание на странности в поведении собеседника, мелкие дефекты видеоряда, отсутствие естественных движений губ или мимику, отличающуюся от привычной манеры поведения человека.Конечно, важно соблюдать ключевые правила цифровой гигиены. Никогда не предоставляйте личные данные, включая номера телефонов, пароли или коды подтверждения, полученные через СМС, третьим лицам (даже если запрос кажется легитимным). Помните, что настоящие конкурсы или акции никогда не требуют ввода ваших секретных данных.Для всех важных приложений и сервисов включайте двухфакторную аутентификацию. Это значительно усложняет процесс взлома вашего аккаунта, даже если злоумышленники получат ваш пароль. Минимизируйте количество личной информации, которую вы размешаете публично. Чем меньше данных доступно мошенникам, тем сложнее создать достоверную фишинговую атаку.Повышайте свою цифровую грамотность. Регулярно изучайте актуальные виды угроз и способы защиты от них. Чрезмерная самоуверенность и невнимательность могут привести к неприятностям. Расскажите своим родным и друзьям о возможных рисках, чтобы защитить их тоже.

https://ria.ru/20250605/media-2021055778.html

https://ria.ru/20250616/ii-2021435475.html

https://ria.ru/20250712/ii-2028762435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

искусственный интеллект (ии), мошенничество, технологии, интернет