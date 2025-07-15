https://ria.ru/20250715/igrushki-2029138212.html

В августе вступит в силу ГОСТ о детских игрушках

В августе вступит в силу ГОСТ о детских игрушках - РИА Новости, 15.07.2025

В августе вступит в силу ГОСТ о детских игрушках

ГОСТ, устанавливающий, какими бывают детские игрушки для разных возрастов, а также описывающий, какие потенциальные опасности они в себе таят, вступает в силу с РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T03:25:00+03:00

2025-07-15T03:25:00+03:00

2025-07-15T13:28:00+03:00

общество

россия

игрушки

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ГОСТ, устанавливающий, какими бывают детские игрушки для разных возрастов, а также описывающий, какие потенциальные опасности они в себе таят, вступает в силу с 1 августа этого года, с текстом документа ознакомилось РИА Новости. В документе содержится классификация игрушек в зависимости от их основных признаков. Они подразделяются с учетом возраста, для которого они предназначены, по виду деятельности (например, для активного отдыха, для развития чувств и эмпатии), по воспитательному назначению, по материалу изготовления и так далее. Также документом описывается, какие потенциальные опасности таят в себе игрушки. Это, например, гигиеническая опасность (загрязнение или инфекция), опасность травмирования, в том числе, электрическим током, химическая и пожарная опасность. Согласно тексту документа, дата введения его в действие – 1 августа этого года. При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.

https://ria.ru/20250629/rossija-2026080105.html

https://ria.ru/20250523/igrushka-2018567403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, игрушки, социальный навигатор, детские вопросы