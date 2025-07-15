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Грузия не впустила высланных из России украинцев - РИА Новости, 15.07.2025
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17:59 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/gruziya-2029300627.html
Грузия не впустила высланных из России украинцев
Грузия не впустила высланных из России украинцев - РИА Новости, 15.07.2025
Грузия не впустила высланных из России украинцев
Власти Грузии отказались впустить в страну 80 граждан Украины, депортированных из России за различные преступления, сообщил телеканал Imedi со ссылкой на слова... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:59:00+03:00
2025-07-15T17:59:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Власти Грузии отказались впустить в страну 80 граждан Украины, депортированных из России за различные преступления, сообщил телеканал Imedi со ссылкой на слова представителя пограничной полиции Луки Пааташвили."В последнее время участились попытки граждан Украины пересечь границу с Грузией, хотя они не являются туристами. Эти лица, и большинство из них, были осуждены за особо тяжкие преступления, такие как убийство, покушение на убийство, изнасилование и преступления, связанные с наркотиками. В частности, за незаконный оборот наркотиков", — заявил он.Патаашвили отметил, что у правонарушителей нет необходимых документов для пересечения границы, что повышает риск совершения ими новых преступлений.Как сообщает Sputnik Грузия,эти граждане Украины находятся на КПП "Верхний Ларс" на границе с Россией со второй половины июня. По словам замминистра внутренних дел Александра Дарахвелидзе, Киев и Кишинев ведут переговоры об их пропуске на территорию Украины транзитом через Молдавию, однако молдавская сторона в последнее время выступает против.
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в мире, грузия, россия
В мире, Грузия, Россия
Грузия не впустила высланных из России украинцев

Грузия не впустила 80 депортированных Россией украинских преступников

© Фото : State Security Service of GeorgiaЗдание Службы государственной безопасности Грузии
Здание Службы государственной безопасности Грузии - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : State Security Service of Georgia
Здание Службы государственной безопасности Грузии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Власти Грузии отказались впустить в страну 80 граждан Украины, депортированных из России за различные преступления, сообщил телеканал Imedi со ссылкой на слова представителя пограничной полиции Луки Пааташвили.
"В последнее время участились попытки граждан Украины пересечь границу с Грузией, хотя они не являются туристами. Эти лица, и большинство из них, были осуждены за особо тяжкие преступления, такие как убийство, покушение на убийство, изнасилование и преступления, связанные с наркотиками. В частности, за незаконный оборот наркотиков", — заявил он.
Патаашвили отметил, что у правонарушителей нет необходимых документов для пересечения границы, что повышает риск совершения ими новых преступлений.
Как сообщает Sputnik Грузия,эти граждане Украины находятся на КПП "Верхний Ларс" на границе с Россией со второй половины июня. По словам замминистра внутренних дел Александра Дарахвелидзе, Киев и Кишинев ведут переговоры об их пропуске на территорию Украины транзитом через Молдавию, однако молдавская сторона в последнее время выступает против.
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