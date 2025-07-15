https://ria.ru/20250715/gruziya-2029300627.html
Грузия не впустила высланных из России украинцев
Грузия не впустила высланных из России украинцев - РИА Новости, 15.07.2025
Грузия не впустила высланных из России украинцев
Власти Грузии отказались впустить в страну 80 граждан Украины, депортированных из России за различные преступления, сообщил телеканал Imedi со ссылкой на слова... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:59:00+03:00
2025-07-15T17:59:00+03:00
2025-07-15T17:59:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Власти Грузии отказались впустить в страну 80 граждан Украины, депортированных из России за различные преступления, сообщил телеканал Imedi со ссылкой на слова представителя пограничной полиции Луки Пааташвили."В последнее время участились попытки граждан Украины пересечь границу с Грузией, хотя они не являются туристами. Эти лица, и большинство из них, были осуждены за особо тяжкие преступления, такие как убийство, покушение на убийство, изнасилование и преступления, связанные с наркотиками. В частности, за незаконный оборот наркотиков", — заявил он.Патаашвили отметил, что у правонарушителей нет необходимых документов для пересечения границы, что повышает риск совершения ими новых преступлений.Как сообщает Sputnik Грузия,эти граждане Украины находятся на КПП "Верхний Ларс" на границе с Россией со второй половины июня. По словам замминистра внутренних дел Александра Дарахвелидзе, Киев и Кишинев ведут переговоры об их пропуске на территорию Украины транзитом через Молдавию, однако молдавская сторона в последнее время выступает против.
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в мире, грузия, россия
Грузия не впустила высланных из России украинцев
Грузия не впустила 80 депортированных Россией украинских преступников