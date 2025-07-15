https://ria.ru/20250715/grem-2029147062.html

"Это абсурд": в США раскрыли роль Грэма* в ультиматуме Трампа

"Это абсурд": в США раскрыли роль Грэма* в ультиматуме Трампа - РИА Новости, 15.07.2025

"Это абсурд": в США раскрыли роль Грэма* в ультиматуме Трампа

Окружение американского лидера и сенатор Линдси Грэм*, в частности, ловко сыграли на желании Трампа быть победителем, заявил полковник армии США в отставке... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T06:13:00+03:00

2025-07-15T06:13:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Окружение американского лидера и сенатор Линдси Грэм*, в частности, ловко сыграли на желании Трампа быть победителем, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube."Это абсурд. Президент Путин всегда четко представлял позицию России, и он был честен с Трампом. Но вокруг него постоянно есть люди, которые считают, что Россия должна хоть в чем-то уступить, иначе Трамп останется в дураках", — сказал онПолковник отметил, что ушлые американские политики, такие как Линдси Грэм* хорошо сыграли на желании главы Белого дома быть победителем, быть лучшим."Каждый раз, когда Трамп инициировал процесс завершения конфликта, рядом был Грэм*, который говорил: Президент, тебя переиграли, неужели ты не видишь, так нельзя <…> Они все живут в воображаемом мире", — заключил Макгрегор.В понедельник президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме рассказал журналистам, что Украина вскоре получит системы ПВО Patriot от стран Европы, которые в свою очередь будут пополнять свои запасы закупками у Вашингтона. Кроме того, американский лидер заявил, что Североатлантический альянс также оплатит поставки оружия из Штатов Киеву. Кроме того, американский лидер отметил, что очень недоволен Россией.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250715/spiegel-2029131793.html

https://ria.ru/20250715/tramp-2029135666.html

https://ria.ru/20250714/nakazanie-2028883032.html

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, марк рютте, нато