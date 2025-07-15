https://ria.ru/20250715/gosposhliny--2029295761.html
ГД одобрила в первом чтении новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов
ГД одобрила в первом чтении новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов - РИА Новости, 15.07.2025
ГД одобрила в первом чтении новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который с сентября 2025 года вводит новые государственные пошлины для автовладельцев и мигрантов РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:40:00+03:00
2025-07-15T17:40:00+03:00
2025-07-15T17:40:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который с сентября 2025 года вводит новые государственные пошлины для автовладельцев и мигрантов и повышает ряд действующих пошлин для них. Так, пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) повышается до 1200 рублей с 800 рублей, за внесение изменений в выданный ранее паспорт - до 525 рублей с 350 рублей. А пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства повышается в три раза: на бумажной основе – до 1500 рублей, на пластиковой основе нового поколения – до 4500 рублей. Пошлина за выдачу национального водительского удостоверения увеличивается в два раза: изготавливаемого на пластиковой основе - до 4000 рублей, нового поколения - до 6000 рублей. Пошлины за выдачу международного водительского удостоверения повышаются с 1600 до 3200 рублей, за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов - с 1500 до 2250 рублей, а за его продление - с 1000 до 1500 рублей. За выдачу металлических госзнаков "Транзит" для автомобилей пошлина повышается с 1600 до 2400 рублей, бумажных - с 200 до 300 рублей; за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили – с 2000 до 3000 рублей, на мотоциклы и прицепы - с 1500 до 2250 рублей. В три раза увеличиваются пошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности (до 4500 рублей) и за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства (до 3000 рублей). Кроме того, вводится госпошлина за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему техосмотра при оформлении диагностической карты по результатам такого осмотра - в размере 500 рублей. Также устанавливается пошлина в размере 15 тысяч рублей за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям в целях повышения ответственности автошкол за содержание такой базы. А для мигрантов вводится госпошлина за постановку на учет по месту пребывания - в размере 500 рублей, за продление срока временного пребывания - 1000 рублей. Одновременно с 420 рублей до 1000 рублей повышается пошлина за регистрацию иностранца по месту жительства. Помимо этого, устанавливается пошлина за выдачу или переоформление патента иностранному гражданину - в размере 4200 рублей. За продление срока действия разрешения на работу иностранцу также придется заплатить 4200 рублей, а за выдачу его дубликата или внесение в разрешение правок - 2100 рублей. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20250711/gosduma-2028580888.html
https://ria.ru/20250701/migranty-2026411301.html
https://ria.ru/20250715/gosduma-2029234749.html
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госдума рф, общество
ГД одобрила в первом чтении новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов
Госдума РФ одобрила в I чтении новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который с сентября 2025 года вводит новые государственные пошлины для автовладельцев и мигрантов и повышает ряд действующих пошлин для них.
Так, пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) повышается до 1200 рублей с 800 рублей, за внесение изменений в выданный ранее паспорт - до 525 рублей с 350 рублей. А пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства повышается в три раза: на бумажной основе – до 1500 рублей, на пластиковой основе нового поколения – до 4500 рублей.
Пошлина за выдачу национального водительского удостоверения увеличивается в два раза: изготавливаемого на пластиковой основе - до 4000 рублей, нового поколения - до 6000 рублей. Пошлины за выдачу международного водительского удостоверения повышаются с 1600 до 3200 рублей, за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов - с 1500 до 2250 рублей, а за его продление - с 1000 до 1500 рублей.
За выдачу металлических госзнаков "Транзит" для автомобилей пошлина повышается с 1600 до 2400 рублей, бумажных - с 200 до 300 рублей; за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили – с 2000 до 3000 рублей, на мотоциклы и прицепы - с 1500 до 2250 рублей.
В три раза увеличиваются пошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности (до 4500 рублей) и за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства (до 3000 рублей).
Кроме того, вводится госпошлина за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему техосмотра при оформлении диагностической карты по результатам такого осмотра - в размере 500 рублей. Также устанавливается пошлина в размере 15 тысяч рублей за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям в целях повышения ответственности автошкол за содержание такой базы.
А для мигрантов вводится госпошлина за постановку на учет по месту пребывания - в размере 500 рублей, за продление срока временного пребывания - 1000 рублей. Одновременно с 420 рублей до 1000 рублей повышается пошлина за регистрацию иностранца по месту жительства.
Помимо этого, устанавливается пошлина за выдачу или переоформление патента иностранному гражданину - в размере 4200 рублей. За продление срока действия разрешения на работу иностранцу также придется заплатить 4200 рублей, а за выдачу его дубликата или внесение в разрешение правок - 2100 рублей.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.