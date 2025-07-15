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В Госдуме заявили о приближении Зеленского к абсолютизму
В Госдуме заявили о приближении Зеленского к абсолютизму - РИА Новости, 15.07.2025
В Госдуме заявили о приближении Зеленского к абсолютизму
Владимир Зеленский становится все ближе к абсолютной власти о которой, вероятно, и грезил изначально, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T22:00:00+03:00
2025-07-15T22:00:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский становится все ближе к абсолютной власти о которой, вероятно, и грезил изначально, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Денис Шмыгаль во вторник написал заявление о своей отставке с поста премьера Украины. Документ он опубликовал в своем Telegram-канале. "Зеленский таким образом становится все ближе и ближе к абсолютной власти, о которой, вероятно, грезил изначально", - сказал Журавлев. Он отметил, что мало того, что полномочия Зеленского давно уже закончились, так он и все дальше загоняет самого себя "в юридическую яму", ведь перестановки в правительстве происходят вопреки всем установленным правилам. Политик подчеркнул, что по украинским законам все это идти должно через Верховную Раду, "пока еще остающуюся единственным легитимным органом управления в стране". "Премьер-министром станет Юлия Свириденко, заслужившая прозвище "Мисс "Чего изволите" - не имеющая собственного мнения ни по какому вопросу. Родной брат которой, кстати, уклонист, сбежавший от мобилизации в Европу", - добавил депутат. Шмыгаль, по словам парламентария, передвинется на пост министра обороны, а нынешний министр обороны Украины Рустем Умеров уедет послом в США, где давно уже живет вся его семья. "Другое дело, что нам совершенно все равно, кто из них какое кресло будет занимать", - подытожил Журавлев.
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027798986.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, алексей журавлев , денис шмыгаль, госдума рф, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Алексей Журавлев , Денис Шмыгаль, Госдума РФ, Верховная Рада Украины
В Госдуме заявили о приближении Зеленского к абсолютизму
Депутат Журавлев: Зеленский становится все ближе к абсолютной власти на Украине